El Ghazi verduidelijkt de beladen uitspraak die hem in de problemen bracht

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 16:12 • Lars Capiau • Laatste update: 19:17

Anwar El Ghazi heeft voor het eerst sinds zijn non-actiefstelling bij 1. FSV Mainz van zich laten horen. Op zijn Instagram-kanaal maakt de vleugelspeler een statement waarin hij een verduidelijking geeft over zijn eerdere 'verkeerd geïnterpreteerde sociale media posts'.

"Ik veroordeel het moorden van alle onschuldige burgers in Palestina en Israël", steekt El Ghazi in zijn betoog van wal. De ex-Ajacied wil benadrukken dat de nationaliteit van de slachtoffers onbelangrijk is.

De post van El Ghazi op Instagram Stories

"Ik leef mee met de onschuldige slachtoffers van dit conflict ongeacht hun nationaliteit. Ik zet me in voor een vreedzaam gebied in het Midden-Oosten", schrijft de aanvaller. "Voorzover mijn vorige statements op sociale media verkeerd zijn geïnterpreteerd, wil ik graag benadrukken dat vrede en menselijkheid boven alles staat."

Het is onbekend wat er nu met de vleugelspeler gaat gebeuren. El Ghazi kwam eerder deze maand in opspraak nadat hij enkele pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde. In overleg met de speler besloot Mainz vervolgens om de Nederlander op non-actief te stellen.

Vooral het reposten van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël heeft voor veel frictie gezorgd binnen de club. Bovendien vindt de club het, volgens BILD, opmerkelijk dat El Ghazi Israël als agressor neerzet en geen steun betuigt aan de 1300 vermoorde Israëliërs.

In totaal deelde El Ghazi drie posts waaruit blijkt dat hij volledig achter de Palestijnen en de vrijheidsstrijd die gevoerd wordt staat. Zijn berichten werden door Mainz gezien als ‘anti-Israël-statements’.

In een van zijn berichten schreef hij onder meer de beladen leus From the river to the sea, Palestine will be free. Ook het reposten van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël zorgde voor veel frictie binnen de club.

Het was voor Mainz grond om de Nederlander op non-actief te stellen. “El Ghazi heeft een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten dat voor de club onaanvaardbaar was", schreef de Duitse club destijds op de eigen website.

"Mainz respecteert dat er verschillende perspectieven zijn op het complexe conflict in het Midden-Oosten. De club distantieert zich echter duidelijk van de inhoud van het bericht, aangezien het niet de waarden van onze club weerspiegelt.”

