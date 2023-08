El Ghazi mag vertrekken bij PSV; De Telegraaf weet gehanteerde vraagprijs

Maandag, 14 augustus 2023 om 15:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:41

Anwar El Ghazi mag uitkijken naar een nieuwe club, zo bevestigen bronnen binnen PSV aan De Telegraaf. Naar verluidt hebben de Eindhovenaren een vraagprijs van twee miljoen euro om de nek van de vleugelaanvaller gehangen. El Ghazi werd op de slotdag van de vorige transferzomer voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Aston Villa.

El Ghazi botste in zijn periode bij Ajax al met Peter Bosz en de huidig trainer van PSV ziet de aanvaller nu liever gaan dan blijven. Meerdere clubs uit binnen- en buitenland hebben al naar El Ghazi geïnformeerd, maar tot concrete belangstelling kwam het tot dusver nog niet. In het afgelopen seizoen kwam de rechtspoot tot 32 officiële duels, waarin hij goed was voor 9 goals en 2 assists.

Dit seizoen kwam El Ghazi tot nog toe één keer in actie. Hij kwam als invaller vier minuten binnen de lijnen tijdens de gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal. Vorige week dinsdag hield Bosz hem in het thuisduel met Sturm Graz negentig minuten op de bank, terwijl hij afgelopen zaterdag ontbrak vanwege een schorsing. El Ghazi behoort aankomende dinsdag nog wel tot de wedstrijdselectie van PSV. De Eindhovenaren spelen om 20.30 uur de return van de derde voorronde van de Champions League.

PSV pikte El Ghazi een jaar geleden op bij Aston Villa, waar de vleugelaanvaller na vier seizoenen buiten de boot was gevallen. Volgens Engelse media betaalden de Eindhovenaren vorig jaar 2,5 miljoen euro plus een half miljoen euro aan mogelijke bonussen voor de ex-Ajacied.