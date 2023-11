El Ghazi krijgt andere trainer, mocht Mainz hem in genade aannemen

Donderdag, 2 november 2023 om 21:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:08

Anwar El Ghazi krijgt bij 1. FSV Mainz te maken met een andere trainer, mocht de vleugelaanvaller op korte termijn terugkeren. De hekkensluiter in de Bundesliga heeft namelijk besloten om de samenwerking met trainer Bo Svensson in goed overleg en per direct te beëindigen. Svensson, sinds 2020 verbonden aan Mainz, wordt tijdelijk opgevolgd door jeugdtrainer Jan Siewert.

Svensson loodste Mainz afgelopen seizoen nog naar de negende plaats. Deze jaargang echter werd nog geen enkele keer gewonnen. Mede hierdoor is besloten om een andere koers te varen. "Het is heel moeilijk om afscheid te nemen, maar ik voel aan de andere kant dat het moment is aangebroken om op te stappen", verklaart de vertrekkende coach op de clubwebsite.

"Geen enkel individu staat boven de club en deze lastige situatie moet zo snel mogelijk worden opgelost, maar dan wel zonder mij. Dat vind ik jammer, maar het is niet anders. Nu meer dan ooit hebben de club en het elftal de solidariteit nodig die ons altijd heeft onderscheiden", voegt Svensson daaraan toe.

Sportief directeur Christian Heidel zwaait Svensson uit met de nodige complimenten. "Mainz heeft heel veel aan Bo te danken, met name het feit dat we in de Bundesliga spelen. In de afgelopen weken hebben we echt uren nagedacht over een oplossing voor de sportieve crisis. En na een succesvolle samenwerking de tijd aangebroken een nieuwe weg in te slaan. Bo was ook tot die conclusie gekomen en liet ons dat onlangs weten."

Siewert

Aan de 41-jarige Siewert de taak om Mainz uit de gevarenzone te loodsen. De interim-trainer deed in het verleden ervaring op bij onder meer Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund en Huddersfield Town. Met de Engelse club degradeerde hij in 2019 uit de Premier League. Siewert was tot voor kort de trainer van Mainz Onder 23. De opvolger van Svensson zit zaterdag voor het eerst op de bank tijdens het thuisduel met RB Leipzig.

El Ghazi

Het is nog onduidelijk of Siewert op korte termijn een beroep zal doen op El Ghazi. De Duitse club meldde maandag dat de vleugelaanvaller spijt heeft van zijn recente pro-Palestijnse posts op Instagram, maar volgens de voormalig speler van Ajax en PSV klopt dat niet. El Ghazi verduidelijkte een en ander woensdag met een nieuw statement op Instagram.

"Voor alle duidelijkheid: mijn verklaring op 27 oktober 2023 was mijn enige en laatste verklaring aan zowel FSV Mainz 05 als het grote publiek met betrekking tot de social media-posts die ik de afgelopen weken heb gepubliceerd. Alle andere verklaringen, opmerkingen of verontschuldigingen voor het tegendeel die aan mij worden toegeschreven, zijn feitelijk niet correct en zijn ook niet door mij geproduceerd of geautoriseerd", benadrukte El Ghazi op zijn Instagram-account.

Reactie Mainz

Mainz kwam woensdag al vrij snel met een reactie. "Mainz neemt met verbazing en onbegrip kennis van de uitspraken van Anwar El Ghazi over de club op zijn social media-kanalen. De club zal de zaak juridisch onderzoeken en vervolgens een oordeel vellen. De speler heeft zich maandag ziek gemeld en bevindt zich momenteel dan ook niet op het trainingsveld."