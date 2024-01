El Ghazi heeft verhitte discussie met Piers Morgan: ‘Dus ik doe er niet toe?’

Anwar El Ghazi en Piers Morgan hebben op X een verhitte discussie gehad over de oorlog tussen Israël en Hamas. De buitenspeler begon door te reageren op een tweet van de Morgan, waarna de Britse journalist daar weer op reageerde. El Ghazi werd vorig jaar ontslagen door zijn club FSV Mainz 05, omdat hij op zijn sociale media-kanalen onder meer de leus From the river to the sea, Palestine will be free had geplaatst.

Vrijdagmiddag reageerde Morgan verbaasd op een statement van de cricketbond van Zuid-Afrika, waarin wordt verteld dat David Teeger van het Zuid-Afrikaanse cricketteam Onder 19 zijn aanvoerdersband moet inleveren vanwege zijn Joodse achtergrond. "WTF? Dit is beschamende morele lafheid", aldus Morgan.

El Ghazi reageert daar vervolgens op. "Hey Piers, goed om te zien dat je je uitspreekt tegen morele lafheid omtrent het conflict tussen Israël en Gaza. Ik heb je verontwaardigde post waarschijnlijk gemist toen ik werd ontslagen door een Duitse club toen ik me uitsprak over het vermoorden van onschuldige kinderen en niet wilde accepteren dat Israël niet verantwoordelijk wordt gehouden. Of betekent mijn religie dat ik er, net als de levens van de kinderen uit Gaza, niet toe doe?"

WTF!? Have they sacked him because he’s Jewish? This is shameful moral cowardice by Cricket South Africa. https://t.co/etEdiXVBmY — Piers Morgan (@piersmorgan) January 12, 2024

Niet veel later reageert Morgan weer op El Ghazi. "Hey Anwar, ik heb je verontwaardigde post waarschijnlijk gemist over wat Hamas deed op 7 oktober? Je bent ontslagen omdat je de genodicale leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' niet wilde terugnemen."

Tot slot heeft El Ghazi daar door middel van drie tweets weer een reactie op. "Hey Piers, als 'journalist' verwachtte ik dat je research-kwaliteiten iets beter zouden zijn. Allereerst was de reden voor mijn ontslag niet de 'From the river to the sea'-post. De Duitse rechtbank heeft recent bovendien bepaald dat het geen illegale zin is."

"Daarnaast heb je waarschijnlijk opnieuw een post van mij gemist, waarin ik duidelijk maakte dat ik tegen het vermoorden van alle onschuldige burgers ben, en tegen Islamofobie en antisemitisme", vervolgt de voormalig aanvaller van onder meer Ajax en PSV.

"In tegenstelling tot sommige anderen bepaalt een financiële compensatie niet wie ik menselijkheid toon. Mijn compassie wordt niet verkocht aan de hoogste bieder", besluit El Ghazi, die in juni tegenover Mainz in de rechtszaal zal staan vanwege zijn ontslag.

