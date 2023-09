El Ghazi duikt kort na vertrek bij PSV op in stadion Engelse topclub

Anwar El Ghazi is benaderd door een niet nader genoemde club uit de Premier League, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano maandag. Daarnaast hebben diverse clubs uit Saudi-Arabië contact opgenomen met het management van de bij PSV vertrokken en dus clubloze vleugelaanvaller. De 28-jarige El Ghazi heeft volgens Romano verschillende opties en een beslissing over zijn nabije toekomst zal spoedig volgen, zo is de verwachting.

El Ghazi lijkt interesse te hebben in een terugkeer in de Premier League. Uit een Instagram Story blijkt dat hij zondag aanwezig was bij de topper in het Emirates Stadium tussen Arsenal en Manchester United. De tweevoudig international van Oranje stond eerder vier seizoenen onder contract bij Aston Villa, dat hem in 2022 voor enkele maanden verhuurde aan Everton. El Ghazi maakte in 2019 in de finale van de play-offs om promotie (2-1 zege op Derby County) het openingsdoelpunt en mede daardoor wist Villa terug te keren in de Premier League.

PSV maakte vrijdag op Deadline Day bekend dat het doorlopende contract van El Ghazi in goed overleg was ontbonden. Na het aantrekken van Hirving Lozano en het aanblijven van Johan Bakayoko kwam El Ghazi niet meer in de plannen voor van trainer Peter Bosz. El Ghazi kan nu met een transfervrije status op zoek naar een volgende club en het lijkt erop dat zijn volgende werkgever zich in het buitenland bevindt.

Het verblijf van El Ghazi bij PSV beperkte zich tot slechts één seizoen. Hij vertrok uit Eindhoven met twee nieuwe toevoegingen aan zijn prijzenkast, daar hij met PSV de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal won. El Ghazi speelde uiteindelijk 33 wedstrijden in de hoofdmacht van de nummer twee van afgelopen seizoen. Daarin scoorde de snelle aanvaller negen doelpunten en fungeerde hij twee keer als aangever.