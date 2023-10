El Clásico: Xavi verrast in de voorhoede; Modric wisselspeler bij Real Madrid

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 15:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:52

De opstelling van Real Madrid en Barcelona voor el Clásico zijn bekend. Bij de Catalanen valt op dat João Cancelo op de rechtsbuitenpositie geposteerd staat. Zijn rechtsbackpositie wordt ingenomen door Ronald Araújo. Robert Lewandowski is nog niet helemaal fit en neemt plaats op de bank. Bij Real is Luka Modric wisselspeler, net als onder meer Eduardo Camavinga. Het duel begint om 16:15 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Marc-André Ter Stegen verdedigt het doel van Barça. De Duitser ziet vier verdedigers voor zich staan: Araújo, Andreas Christensen, Iñigo Martínez en Alejandro Balde. Het houdt in dat onder meer Jules Koundé op de bank plaatsneemt.

Op het middenveld kan trainer Xavi nog altijd geen beroep doen op Frenkie de Jong. Ilkay Gündogan, Gavi en Fermín Lopez vormen daarom de middelste linie. Laatstgenoemde was midweeks in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk (2-1) de absolute uitblinker.

Voorin kiest Xavi dus verrassenderwijs voor Cancelo op de rechtsbuitenpositie. Landgenoot João Félix bestrijkt de linkerflank, terwijl Ferran Torres de spits van dienst is.

Bij Real verdedigt Kepa Arrizabalaga het doel. Net als zijn collega van Barcelona ziet ook de Spanjaard vier verdedigers voor zich staan: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba en Ferland Mendy. Om Nacho Fernández was veel te doen. De verdediger zag zijn schorsing teruggedraaid worden naar twee duels in plaats van drie, waardoor hij beschikbaar is. Een basisplaats zit er echter niet voor hem in.

Aurélien Tchouaméni fungeert als meest verdedigende middenvelder. Vlak voor de Fransman staan Federico Valverde en Toni Kroos. Een hard gelag voor Modric die, niet voor het eerst dit seizoen, plaats moet nemen op de bank.

Vlak achter de spitsen staat vanzelfsprekend Jude Bellingham. De Engelsman is een sensatie in LaLiga en zal ook hopen in Barcelona toe te slaan. Vinícius Júnior en Rodrygo zijn de twee voorste pionnen van Ancelotti. Joselu neemt plaats op de bank.

Opstelling FC Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Martínez, Balde; Gündogan, Gavi, López; Cancelo, Torres, Félix.

Opstelling Real Madrid: Kepa; Carvajal; Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior.