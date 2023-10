El Ahmadi suggereert atypische ingreep bij Ajax: ‘Nu Van Gaal daar ook loopt...’

Zondag, 8 oktober 2023 om 20:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:48

Karim El Ahmadi vindt het geen gek idee om een 5-3-2-formatie te proberen bij Ajax. De analist stelt dat dat misschien wel de beste oplossing is, gezien de grote hoeveelheid kansen die de Amsterdammers tegen krijgen. "Louis van Gaal is adviseur daar, die deed dat ook bij het Nederlands elftal", onderbouwt El Ahmadi zijn punt bij Dit was het Weekend.

Ajax ging zondag met minimale cijfers onderuit tegen AZ (1-2), maar dat had veel erger kunnen aflopen. Met name in de tweede helft waren de Alkmaarders de betere en hadden ze via Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard op 1-3 of zelfs 1-4 kunnen komen. El Ahmadi erkent zondag de defensieve kwetsbaarheid van Ajax.

"Als je als team zijnde zo veel kansen weggeeft, moet je misschien wel wat verdediger gaan spelen", stelt de oud-middenvelder daarom. El Ahmadi adviseert een 5-3-2-formatie. "Dat is misschien niet helemaal Ajax-voetbal, maar ik zou het wel overwegen. Verdedigend is Ajax misschien niet beter dan een Volendam op dit moment."

El Ahmadi denkt dat de adviesrol van Van Gaal weleens tot een formatiewijziging zou kunnen leiden.. "Hij deed het ook bij het Nederlands elftal." Daarmee verwijst El Ahmadi naar de WK's van 2014 en 2022, die Van Gaal beide aanvloog met een 5-3-2.

Net als Van Gaal zou El Ahmadi Steven Bergwijn als een van de twee aanvallers opstellen. Brian Brobbey zou zijn partner moeten worden. "En met een Ávila, die bij Boca Juniors ook met drie verdedigers heeft gespeeld, zou je misschien wel veel beter staan in de verdediging", aldus El Ahmadi.

Gatenkaas op het middenveld

Kenneth Perez ziet niet per se noodzaak in een formatiewijziging. De Deen, tafelgenoot van El Ahmadi bij Dit was het Weekend. vindt vooral dat de linies beter op elkaar afgestemd moeten worden. "De vijf voorsten willen naar voren rennen en de achtersten lopen naar achteren. Dan ontstaat er zo'n gat op het middenveld."

"Dan is het wel de taak van een trainer om de spelers op één lijn te krijgen, van: 'Hé, we doen het met zijn allen. We gaan of met zijn allen naar voren, of met zijn allen naar achteren.' 5-3-2 hoeft van mij niet, maar je moet wel zorgen dat de linies goed afgestemd zijn. Hoe wil je zo ooit druk op de tegenstander krijgen?", aldus Perez.