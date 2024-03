El Ahmadi reageert op situatie Ajax: ‘Als dit Bosz was, had niemand wat gezegd’

Karim El Ahmadi heeft in Voetbalpraat gereageerd op de situatie bij Ajax. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat sommige spelers van Ajax vinden dat zij te veel dagen vrij krijgen. “Het is misschien niet heel slim om dit te doen”, reageert de analist van ESPN.

De voormalig speler van onder meer Feyenoord en FC Twente wordt in het praatprogramma door presentator Milan van Dongen gevraagd naar zijn mening over de situatie.

“Het is de situatie waar ze inzitten”, begint El Ahmadi zijn betoog. “Als PSV-trainer Peter Bosz dit had gedaan, dan had niemand er wat van gezegd.”

“Kijk, nu Ajax in zo’n slechte situatie zit, is het misschien niet zo heel slim”, gaat de analist verder. Ajax trainde dinsdag met negen spelers en vier keepers en liet de rest van de selectie thuis.

“Ja, dat is niet slim. Je kan dan beter zeggen dat er vandaag even helemaal niemand traint. Of we gaan met z’n allen, of iedereen blijft gewoon thuis”, besluit hij zijn betoog.”

Kees Kwakman vindt de trainingstijden niet zozeer belangrijk. “Je ziet wel dat de onvrede groeit. Er is ook helemaal geen duidelijkheid in het veld. Nu gaan ze in een ander systeem spelen, dan moet je elk moment dat je op de club kan zijn, aangrijpen om dat te trainen.”

Kees Luijckx vindt de heisa om de trainingsdagen al helemaal overtrokken. “Ik schrik hier niet echt van. Het zit vooral verkeerd van binnenuit. Je kan tactiek gaan oefenen, maar er zit gewoon onbegrip naar elkaar toe.”



