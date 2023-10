El Ahmadi: â€˜Hoe hij begon bij Feyenoord en nu, dat is een wereld van verschil!â€™

El Ahmadi: ‘Hoe hij begon bij Feyenoord en nu, dat is een wereld van verschil!’

Woensdag, 25 oktober 2023 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:23

Karim El Ahmadi vindt dat Calvin Stengs een fantastische ontwikkeling doormaakt bij Feyenoord. De oud-middenvelder van de Rotterdammers erkent dat hij aan het begin van het seizoen lichte twijfels had over Stengs, maar die zijn na zijn optreden tegen Lazio (3-1 winst) helemaal verdwenen. "Het was echt genieten van hem vandaag", aldus El Ahmadi in Voetbalpraat op ESPN.

Stengs wisselt dit seizoen geregeld van de nummer 10-positie naar die van rechtsbuiten, maar voelt zich op beide posities meer dan thuis. Vanaf rechts imponeerde de ex-AZ'er woensdag tegen Lazio. De aanvallende middenvelder had in alle doelpunten van Feyenoord een aandeel en leverde de assist bij de 2-0 van Ramiz Zerrouki.

El Ahmadi is onder de indruk. "Als ik Stengs zie lopen met het drukzetten en ook zijn diepteloopjes... Als ik dat vergelijk met hoe hij binnenkwam bij Feyenoord... De Stengs van toen en de Stengs van nu, dat is een wereld van verschil. Al helemaal qua fitheid."

"Ik had daar aan het begin van het seizoen bij Stengs wel wat vraagtekens bij, maar wat hij allemaal deed met en zonder bal, dat was echt genieten", zegt El Ahmadi. "Dat is eigenlijk wat Slot eist van elke speler. Als je die fitheid niet hebt, dan kom je niet aan spelen toe."

Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad, die ook aanwezig is bij de talkshow, ziet een ijzersterke connectie tussen Stengs en Feyenoord-trainer Arne Slot. "Die connectie hadden zij ook al in Alkmaar (bij AZ, red.). Stengs heeft het moeilijk gehad in het buitenland, komt dan terug, dan zie je dat hij zich ontzettend veilig voelt onder Slot om eigenlijk te doen waar hij goed in is."

"Of hij nu op 10 of op rechts speelt, eigenlijk wil hij steeds hetzelfde: naar binnen komen en dan kort achter de spits uitkomen", vervolgt de journalist. "Vandaag is hij bij alle drie de doelpunten betrokken. En het mooiste moment was eigenlijk nog het buitenspeldoelpunt, via een schitterende steekpass in één keer (op Santiago Gimenez, red.)."

Stengs bevestigt na afloop op de persconferentie dat hij fitter is geworden. "Ik voel me zeker goed. In de beginfase van het seizoen voelde ik me nog niet honderd procent fit. Ik had nog niet zoveel wedstrijden gespeeld als de andere jongens."

Stengs is er naar eigen zeggen in geslaagd 'de knop' om te zetten. "Ik ben keihard blijven werken. Ik weet welke kwaliteiten ik heb, maar het begint met keihard werken. Daarna komt de kwaliteit naar boven."