El Ahmadi: ‘Hij moet mee met Nederlands elftal naar EK’; Perez is het oneens

Steven Bergwijn heeft zondag tegen Almere City FC (3-0) zijn visitekaartje afgegeven. De aanvoerder van Ajax imponeerde met een hattrick binnen tien minuten en ontvangt daarvoor complimenten van Karim El Ahmadi. "Dit was de Bergwijn zoals we hem kennen van bij PSV", zegt de oud-middenvelder in ESPN's Dit was het Weekend.

Bergwijn loodste Ajax naar een hele belangrijke zege op Almere, waarmee de Amsterdammers de vijfde plek in de Eredivisie veiligstelden. "We hebben bij Ajax af en toe wat gezien van Bergwijn dit jaar, maar niet genoeg. Het was vandaag de Bergwijn die we kennen van PSV."

"Bij PSV maakte hij dit soort goals vaak, zoals ook die ene na het een-tweetje met Brobbey. Hij speelde vandaag echt heel goed. De volley die hij ook maakte, die is echt prachtig genomen. En de solo daarna is ook heel goed gedaan."

Bergwijn geldt als duurste aankoop ooit van Ajax, maar heeft de verwachtingen in Amsterdam tot nu toe niet kunnen waarmaken. "Vanaf januari is hij volgens mij niet heel fit geweest, hij heeft ook niet veel wedstrijden gespeeld", aldus El Ahmadi, die wel liefhebber is van de speler Bergwijn.

"Als hij echt fit is, vind ik zelfs dat hij mee moet met het Nederlands elftal", zegt El Ahmadi. "Dit is gewoon een kwaliteitsspeler. Indien fit is hij een van de betere Eredivisie-spelers en ik denk dat hij echt van waarde kan zijn op het EK."

Kenneth Perez, die ook aanwezig is bij het praatprogramma, heeft zijn twijfels. "Ik vind zelf dat je hem na zo'n slecht jaar, ook van hem persoonlijk met blessures en zo, met goed fatsoen niet kan meenemen naar het EK. Toch zou het me niets verbazen dat deze wedstrijd er net voor zorgt dat de bondscoach een reden heeft om hem tóch mee te nemen."

Perez verwacht dat Ajax de aanvoerdersband af gaat nemen bij Bergwijn. "Ik neem aan dat Ajax een normale hiërarchie gaat invoeren. Dat zou hem ook wel helpen. Dan hoeft hij ook minder na te denken over dingen waar hij misschien helemaal niet over wil nadenken. Het aanvoerderschap is voor heel veel spelers meer een ballast dan dat het je iets brengt."

