El Ahmadi: ‘Als hij nog langer bij PSV blijft, wordt hij echt dé man’

Zowel Luuk de Jong als analyticus Karim El Ahmadi is zeer lovend over Malik Tillman. De aanvallende middenvelder van PSV werd tegen Feyenoord verkozen tot Man van de Wedstrijd, niet in de laatste plaats vanwege zijn treffer in het Philips Stadion.

De koploper keek tegen Feyenoord even tegen een achterstand aan, maar pakte alsnog een punt in de topper in Eindhoven dankzij een fraaie goal van Guus Til: 2-2. De Eindhovenaren waren vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong gekomen dankzij een fraaie treffer van Tillman.

Na een harde inspeelpass van André Ramalho speelde De Jong de bal direct door op Tillman, die in het zestienmetergebied liep. Laatstgenoemde zette met een diagonale schuiver de 1-0 op het scorebord.

Halverwege de topper was El Ahmadi voor de camera van ESPN al zeer lovend over de doelpuntenmaker, al weet hij ook dat Tillman zijn maximale potentie nog niet benut. “Tillman kan nog veel beter dan wat hij vandaag laat zien.”

“Ik heb af en toe nog het gevoel dat hij echt te gemakkelijk denkt. Als hij iets hongeriger en scherper is voor het doel, dan zie ik hem nog veel meer goals maken. Ik denk echt dat hij echt dé man van PSV wordt als hij nog langer blijft”, aldus El Ahmadi.

Na afloop onderstreept De Jong de woorden van de analist over Tillman. “Ik vind het absoluut een fantastische voetballer. Hij is technisch en hij is zó sterk. Hij houdt zijn lichaam ertussen en dan draait hij weg. Maar je moet ook maar eens opletten als hij verdedigt: hoe makkelijk hij ballen afpakt.”

“Hij levert ook zoveel energie, dus op een gegeven moment zie je wel dat het een beetje op raakt. En dat is ook logisch, want het is een jonge speler. Maar het is een fantastische speler, absoluut”, aldus De Jong.

