Ekkelenkamp en Kerk spelen negatieve hoofdrol bij nieuwe nederlaag Antwerp

Dinsdag, 7 november 2023 om 23:05 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster ‚ÄĘ Laatste update: 23:16

Voor Royal Antwerp dreigt een roemloze aftocht in de Champions League. De ploeg van trainer Mark van Bommel was voor deze speelronde puntloos en daar kwam dinsdagavond geen verandering in. FC Porto bleek met 2-0 te sterk voor the Great Old. Evanilson, in Antwerpen nog goed voor een hattrick, opende de score. Na rust kreeg Jurgen Ekkelenkamp direct rood en besliste oudgediende Pepe het duel met een kopbal. Porto heeft net als FC Barcelona negen punten, al maakt Shakhtar met zes punten ook nog kans op kwalificatie. Voor Antwerp lijkt het Europese seizoen er over twee wedstrijden op te zitten.

Bijzonderheden:

Antwerp, met Ekkelenkamp, Owen Wijndal en Gyrano Kerk in de basis en Vincent Janssen op de bank, hield in de eerste helft lange tijd prima stand. De Portugezen toonden zich wel gevaarlijker, al ontbrak het onder meer Mehdi Taremi, die op goalie Senne Lammens kopte, aan scherpte. Pepê, niet te verwarren met de verdediger, zag Lammens even later opnieuw knap redding brengen. Toch kreeg Porto waar het naar zocht en daar mocht het Kerk voor bedanken. De aanvaller beging een onhandige overtreding op Stephen Eustaquio, waarna Evanilson Lammens vanaf elf meter naar de verkeerde hoek stuurde: 1-0.

Vijf minuten na rust werden de problemen voor Antwerp groter. Ekkelenkamp zette een tackle in met hooggeheven been op Zaidu en kreeg na een VAR-check een directe rode kaart getoond. Antwerp was lange tijd nergens te bekennen, totdat Arbnor Muja in blessuretijd een grote kans liet liggen. Aan de andere kant besliste Pepe het duel in blessuretijd, door bij de tweede paal prima binnen te knikken: 2-0.