EK-loting verstoord door opmerkelijk geluid: ‘Ben ik de enige die dit hoort?!’

Zaterdag, 2 december 2023 om 20:08 • Laatste update: 20:44

Een opvallend moment zaterdagavond tijdens EK-loting. Op het moment dat de landen uit Pot 4 werden geloot, waren er meerdere malen seksgeluiden te horen. Uit het niets ging het ineens los met gekreun en gehijg. Miljoenen televisiekijkers wereldwijd vroegen zich vervolgens af of ze daadwerkelijk hoorden wat ze dachten te horen.

Op X, voorheen Twitter, wordt verbaasd gereageerd op het gekreun tijdens de EK-loting. “Er is iets met mijn oren aan de hand of ik hoorde daarnet tijdens de trekking het gekreun van een vrouw? Iemand die dit ook heeft gehoord?!”, vroeg iemand zich af.

Mogelijk zit YouTuber Daniel Jarvis achter de grap. De man claimt op zijn YouTube-kanaal in ieder geval van wel. Begin dit kalenderjaar haalde hij een soortgelijke grap uit tijdens een uitzending van Match of the Day op de BBC. Op het moment dat presentator Gary Lineker vanuit de studio een gesprek aanging met verslaggever Alan Shearer was er ongeveer tien minuten lang gekreun en gehijg te horen.

Lineker wist niet waar hij het moest zoeken. “Dit had ik niet verwacht. Het is wat rumoerig hier. Ik weet niet precies wie deze geluiden aan het sturen is of dat het komt van iemands telefoon. Wil je ophouden met het maken van die geluiden?”, riep de oud-prof en presentator uiteindelijk gekscherend naar analist Danny Murphy.

Later tweette Lineker een foto van een telefoon, die enkele dagen eerder was achtergelaten door een YouTuber. “Deze sabotage was leuk.” De verantwoordelijke grappenmaker zette dezelfde avond nog een video online waarin zijn actie te zien was.

EK-loting

Oranje werd tijdens de loting voor de groepsfase van het EK gekoppeld aan Frankrijk en Oostenrijk. Play-off winnaar A (Polen, Estland, Wales óf Finland) wordt de derde tegenstander.

"There's some noise here" ?? I'm crying man UEFA ain't serious ??pic.twitter.com/PPTsBAaMau — fan (@NoodleHairCR7) December 2, 2023

?? Someone keeps playing THAT porn noise during the #EURO2024 draw. Sound familiar, @GaryLineker?pic.twitter.com/A4IhxF9KGA — The Sportsman (@TheSportsman) December 2, 2023