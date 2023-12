EK-loting: Groep B is ‘poule des doods’, met Spanje, Kroatië, Italië en Albanië

Zaterdag, 2 december 2023 om 18:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:01

Het EK gaat op 14 juni 2024 van start met de openingswedstrijd Duitsland - Schotland, die plaats zal vinden in München. Precies een maand later is in Berlijn de finale. De poule met de sterkte landen lijkt Groep B te zijn, met Spanje, Kroatië, Italië en Albanië. Dat heeft de loting in Hamburg zaterdagavond uitgewezen.

In totaal werden er zes poules gemaakt, bestaande uit vier landen. Uiteindelijk stoten de nummers één en twee rechtstreeks door naar de achtste finales, terwijl ook de vier beste nummers drie zich kwalificeren voor de knock-outfase.

Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Keulen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart en Frankfurt zijn aangewezen als speelsteden tijdens de groepsfase. Het speelschema, inclusief de tijden, wordt zo snel mogelijk na de ceremonie bekendgemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De sterkste poule is ongetwijfeld Groep B. Daarin zitten Spanje, Kroatië, Italië en Albanië. Spanje won deze eeuw het EK 2008, WK 2010 en EK 2012, terwijl Italië de wereldtitel in 2006 pakte en 2021 het Europees kampioenschap won. Kroatië haalde op het WK 2018 nog de finale, waarin met 4-2 werd verloren van Frankrijk. Op het WK van vorig jaar werden de Kroaten uiteindelijk derde.

Groep A

Duitsland

Schotland

Hongarije

Zwitserland

Groep B

Spanje

Kroatië

Italië

Albanië

Groep C

Slovenië

Denemarken

Servië

Engeland

Groep D

Winnaar play-offs A

Nederland

Oostenrijk

Frankrijk

Groep E

België

Slowakije

Roemenië

Winnaar play-offs B

Groep F

Turkije

Winnaar play-offs C

Portugal

Tsjechië

De drie resterende EK-gangers komen uit de play-offs die in 2024 worden gespeeld. Geplaatst voor de play-offs zijn Bosnië en Herzegovina, Estland, Finland, Georgië, Griekenland, IJsland, Israël, Kazachstan, Luxemburg, Polen, Oekraïne en Wales.