EK haalbaar? Arteta bevestigt terugkeer Jurriën Timber in selectie Arsenal

Jurriën Timber keert dit weekend terug in de wedstrijdselectie van Arsenal, zo bevestigt manager Mikel Arteta vrijdag. De Oranje-international is volledig hersteld van een zware knieblessure, maakte onlangs zijn rentree bij de beloften en is nu klaar voor minuten in het eerste van Arsenal.

“Iedereen is fit en beschikbaar, dus nu is het de hoofdpijn om de juiste selectie te vormen”, zei Arteta vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen AFC Bournemouth. “Een goede hoofdpijn. De terugkeer van Timber verhoogt de kwaliteit van de trainingen."

“Je ziet hoe indrukwekkend hij is, zijn leiderschap, zijn kwaliteiten. Als groep moeten we naar een hoger niveau groeien. We beginnen meer van elkaar te eisen. De spelers kijken elkaar aan en zeggen: 'Ik moet leveren, want ik wil blijven spelen.’ En dat is heel positief voor de ploeg.”

Timber werd afgelopen zomer door Ajax verkocht aan Arsenal en begon uitstekend in Londen. De Oranje-international maakte op 7 augustus zijn basisdebuut in het duel om de Community Shield met Manchester City (1-1). Na strafschoppen trok Arsenal aan het langste eind, waardoor Timber direct de eerste Engelse prijs aan zijn palmares mocht toevoegen.

Zes dagen later sloeg het noodlot toe voor de vijftienvoudig international van het Nederlands elftal. Tijdens de openingswedstrijd van de Premier League tegen Nottingham Forest (2-1) scheurde Timber zijn kruisband. Het resultaat: meer dan acht maanden geen wedstrijd voor de verdediger.

Eind vorige maand maakte Timber zijn rentree bij het beloftenelftal van Arsenal. Tegen Blackburn Rovers Onder 21 maakte de centrumverdediger, die bij Arsenal ook al als rechtsback heeft gespeeld, op prachtige wijze de openingstreffer. De mandekker draaide open en schoot de bal in de winkelhaak.

Arsenal komt dit seizoen nog driemaal in actie in de Premier League. the Gunners zijn in een razend spannende titelstrijd verwikkeld met Manchester City, dat één punt minder heeft maar ook nog een wedstrijd tegoed heeft. Het is nog afwachten of Timber op korte termijn een serieuze optie voor bondscoach Ronald Koeman zal zijn. Het EK gaat medio juni van start.

