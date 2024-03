EK afvallers

Zoals vaker het geval is zullen op het naderende EK in Duitsland enkele grote namen ontbreken. Bij het Nederlands elftal is het in ieder geval zeker dat Sven Botman geen deel zal uitmaken van de definitieve EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Andere landen hebben ook te maken gehad met uitvallers en Voetbalzone zet de belangrijkste namen voor je op een rijtje.

Haaland mist EURO 2024 niet vanwege aanhoudend blessureleed. Noorwegen wist zich simpelweg niet te plaatsen voor de eindronde in Duitsland. De topschutter van Manchester City kon ook al niet schitteren op het WK in Qatar. Voor Haaland rest niet anders doen de komende maanden alles op alles te zetten om het successeizoen 2022/23 te evenaren. De 30-voudig international (27 goals) veroverde vorig jaar demet het elftal van Pep Guardiola en kan dat kunstje dit seizoen herhalen.

De altijd scorende Haaland mist na het WK in Qatar dus ook het EK in Duitsland.

De multifunctionele Alaba liep in december in de eerste helft van het thuisduel van Real Madrid met Villarreal (4-1 winst) een zware kruisbandblessure op. Het was al snel duidelijk dat de inmiddels 31-jarige verdediger definitief een streep kon zetten door het naderende EK in Duitsland. Alaba, die pas in juli of augustus wordt terugverwacht op het trainingsveld van Real, mist hierdoor onder meer het groepsduel met het Nederlands elftal op 25 juni in het Olympisch Stadion van Berlijn.

Oranje krijgt op het EK niet te maken met David Alaba.

Domenico Berardi

Berardi (29) mag met recht een pechvogel worden genoemd. De rechtsbenige vleugelaanvaller van Sassuolo was net hersteld van een meniscusblessure, toen het noodlot begin maart opnieuw toesloeg. Berardi scheurde zijn achillespees af in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona en ging zichtbaar aangeslagen naar de kant. De ervaren buitenspeler, die met Italie de Europese titel veroverde in 2021, moet tot minstens oktober revalideren en zal het EK dus via de televisie moeten volgen.

Berardi scheurde zijn achillespees af en mist hierdoor het EK.

Sven Botman

De hoop van Botman op deelname aan het EK werd onlangs de grond ingeboord in de FA Cup-wedstrijd van Newcastle United tegen Manchester City (2-0 nederlaag). Voor zijn zware kruisbandblessure staat een herstelperiode van zes tot negen maanden, waardoor Koeman een optie minder heeft in het centrum van zijn verdediging. Of Botman, die nog wacht op zijn eerste speelminuten in Oranje, ook daadwerkelijk was geselecteerd is de vraag, zeker ook gezien de enorme concurrentie in het hart van de Nederlandse defensie.

Botman leek een serieuze kandidaat voor het EK, maar door een zware blessure spatte die droom uiteen.

Courtois beleeft een rampseizoen. De boomlange doelman van Real Madrid raakte onlangs voor de tweede keer in een halfjaar zwaar geblesseerd en zal derhalve niet schitteren namens Belgie op EURO 2024. Het was sowieso onzeker of Courtois zou aantreden voor degezien zijn zeer moeizame relatie met Domenico Tedesco. De bondscoach beweerde vorig jaar dat Courtois een EK-kwalificatieduel oversloeg omdat hij de aanvoerdersband niet kreeg, wat volgens de keeper leugens zijn. Sindsdien leven speler en trainer op gespannen voet met elkaar.

Courtois hoopt eind juni weer fit te zijn, te laat om zich te laten zien op het EK.

Gavi

Er was veel te doen rondom de zware kruisbandkwetsuur die Gavi in november vorig jaar opliep. Zijn werkgever Barcelona was woedend dat het wonderkind moest opdraven in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgie, toen Spanje zich al had geplaatst voor het EK. Gezien de overvolle speelkalender had Gavi rust moeten krijgen, zo luidde het oordeel van de Catalanen. Volgens bondscoach Luis de la Fuente was het talent van Barcelona juist fit genoeg om te spelen. "Zoiets kan gebeuren. Het was gewoon pure pech."

Gavi had dolgraag willen schitteren op het EK, maar Spanje moet het dus zonder het grote talent doen in Duitsland.

Paul Pogba

De loopbaan van Pogba lijkt voorbij vanwege de schorsing van vier jaar vanwege vermeend dopinggebruik. Geen EK dus voor de 91-voudig international van Frankrijk , die in 2018 de wereldtitel veroverde met. Pogba speelde in maart 2022 voor het laatst een interland en kwam nadien voornamelijk in het nieuws vanwege blessures en dopingperikelen. Frankrijk bereikte zonder hem de finale van het WK in Qatar en gaat zonder de middenvelder voor Europese glorie in Duitsland deze zomer.

Pogba won het WK in 2018, maar een Europese titel komt daar sowieso niet bij.

Sandro Tonali

Illegaal gokken kost Tonali het EK in Duitsland. De middenvelder kan de eindronde op zijn buik schrijven vanwege de schorsing van tien maanden vanwege zijn aandeel in het breed uitgemeten Italiaanse gokschandaal dat vorig jaar openbaar werd. Voor Tonali ligt de focus voorlopig niet op voetbal, maar op de behandeling van zijn gokverslaving. De middenvelder van Newcastle United, met 15 caps voor Italie, was anders zeker een optie geweest voor bondscoach Luciano Spalletti.

Tonali mist het EK met Italie vanwege zijn hardnekkige gokverslaving.

Martin Odegaard

Martin √ėdegaard is in de laatste twee seizoenen uitgegroeid tot de grote aanjager op het middenveld van Arsenal, dat droomt van de eerste landstitel sinds 2004. Helaas voor de 25-jarige spelmaker is de situatie op interlandniveau heel anders. Noorwegen deed alleen in 2000 mee aan een EK en wacht al ruim 2 decennia op een nieuwe deelname. √ėdegaard moet wachten tot tenminste de zomer van 2026, als het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico plaatsvindt, om zijn kunsten op het internationale podium te kunnen vertonen.

√ėdegaard focust zich voorlopig op Arsenal, want Noorwegen wist geen ticket te veroveren voor het aankomende EK.

Viktor Gyökeres

Gyökeres is dit seizoen niet te stoppen. De 25-jarige spits wist in 39 duels voor Sporting Portugal maar liefst 36 keer het net te vinden. Maar waar hij schittert op de Portugese velden, daar was er weinig succes als international. Gyökeres en Zweden beleefden een moeizame EK-kwalificatiecampagne en waren niet opgewassen tegen Belgie en Oostenrijk. Het belooft derhalve een rustige zomer te worden voor de reeds aan Arsenal gelinkte aanvaller.

Gyökeres scoort aan de lopende band voor Sporting, maar Zweden naar het EK schieten zat er niet in.

