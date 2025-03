Eintracht Frankfurt wil Europa League winnen: 'Uitschakeling tegen Ajax zou te vroeg komen'

Ajax strijdt dit seizoen nog op twee fronten. Met acht punten voorsprong op het weggezakte en ploeterende PSV ligt de landstitel voor het grijpen voor de Amsterdammers. Maar Ajax is ook nog actief in de Europa League, met Eintracht Frankfurt als tegenstander in de achtste finale. In aanloop naar het tweeluik met de Duitsers praat Voetbalzone met Christopher Michel, die Frankfurt op de voet volgt voor diverse sportmedia in Duitsland.

Door Rian Rosendaal

Bij Frankfurt komen de goals niet meer van Omar Marmoush, die in januari voor 80 miljoen euro zijn droomtransfer naar Manchester City realiseerde. ''Hij was de superster van de club, een geweldige speler! Het is geen toeval dat hij 80 miljoen opleverde. Hugo Ekitiké is nu de nummer één spits, maar mist nog steeds te veel kansen, ondanks zijn goede statistieken.'' De 22-jarige aanvaller staat op 18 goals in 34 duels in alle competities, en gaf ook nog eens 6 assists.

De aanvallende impulsen bij Frankfurt komen eveneens van Can Uzun, die doorgaans kort achter de aanvallers opereert in het Deutsche Bank Park en van wie veel verwacht wordt in de toekomst. ''Dat is een geweldige speler, maar met zijn negentien jaar is hij nog erg jong, waardoor Uzun langzaam wordt gebracht bij Frankfurt. Elye Wahi en Michy Batshuayi hebben nog niet gescoord sinds hun komst naar de club, maar ze vormen wel steeds meer onderdeel van het team.''

Getty Images

Reuzendoder in Europa

Michel is over het algemeen tevreden over de aanvallende opties in Frankfurt, met wereldkampioen Mario Götze in de gelederen, en verwacht dan ook dat het elftal van trainer Dino Toppmöller donderdag met lef en durf aantreedt in de Johan Cruijff ArenA. ''Eintracht excelleert bijna altijd in Europese wedstrijden. En dan vooral tegen grote namen zoals Chelsea, FC Barcelona, Benfica, Inter en Arsenal. Maar ondanks dat ben ik benieuwd hoe Eintracht omgaat met de sfeer in Amsterdam. Frankfurt is één van de jongste teams in de Bundesliga. Het luidruchtige stadion van Ajax zou indruk kunnen maken op het team.''

De Frankfurt-watcher waarschuwt de spelers van Ajax alvast voor soortgelijke taferelen, als beide teams elkaar op 13 maart treffen op Duitse bodem voor de returnwedstrijd. ''In het Deutsche Bank Park zal het Ajax precies zo vergaan als Frankfurt in Amsterdam een week eerder: een luidruchtig en euforisch publiek dat het elftal naar de winst wil schreeuwen. Eintracht is werkelijk dol op Europacup-avonden. Het worden zonder twijfel twee geweldige en spannende wedstrijden op het Europese toneel. Dit was mijn droomloting!''

Champions League als ultiem doel

Frankfurt strijdt net als Ajax nog op twee fronten in de beslissende maanden van dit seizoen. De ambities zijn dus groot in het zakelijk hart van Duitsland. '' Eintracht wil via de Bundesliga opnieuw een ticket voor Europees voetbal in de wacht slepen. Officieel zijn de doelstellingen intern echter nog niet gewijzigd. Sportief directeur Markus Krösche en trainer Dino Toppmöller wagen zich nog niet aan uitspraken over het bereiken van de Champions League. Maar de club wil er natuurlijk alles aan doen om de huidige derde plaats vast te houden. Kwalificatie voor de Champions League zou echt een mijlpaal zijn voor de club. Krösche benadrukte daarom ook tijdens de winterstop dat de Bundesliga prioriteit heeft.''

Imago

De competitie mag dan zeer belangrijk zijn voor Frankfurt, dat betekent niet dat de Europa League een ondergeschoven kindje is. ''De club wil zo ver mogelijk reiken in Europa'', onderstreept Michel de ambities van de aanstaande opponent van Ajax. ''Uitschakeling tegen Ajax zou dan ook te vroeg komen voor dit Eintracht. De club veroverde de Europa League in 2022 en is daarom één van mijn favorieten voor de eindzege, kort achter Tottenham Hotspur, Manchester United en Lazio. Dat betekent dat Eintracht in ieder geval nog één ronde moet overleven en de kwartfinales moet bereiken. Fans, team en de coach zouden direct tekenen voor zo’n resultaat.''

Ajax nog steeds grote naam

Frankfurt treft deze maand een Ajax dat vriend en vijand verrast in Nederland en hard op weg is naar de 37ste titel in de clubgeschiedenis. Dat gebeurt allemaal niet met grote en gevestigde namen, maar dat is voor Michel geen reden om de ploeg van Francesco Farioli te onderschatten. ''Natuurlijk heeft Ajax momenteel niet het geweldig klinkende elftal dat ze in 2019 hadden met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Donny van de Beek in topvorm. Maar het respect voor deze naam is traditioneel zeer groot.''

Ajax was drie decennia geleden de beste club van Europa, weet ook de vaste volger van Frankfurt. De Amsterdamse club was in totaal vier keer dominant op de Europese velden ''Het won de Champions League in 1995 met een Jari Litmanen in topvorm en veroverde in de jaren 70 drie keer op rij de Europa Cup 1. 36 kampioenschappen, 20 nationale bekers, twee keer de wereldbeker... Dat is echt een ongelooflijke erelijst!'', is Michel zeer onder de indruk van de erelijst die in Amsterdam kan worden overlegd.

Imago

‘’Zelfs nu heeft Ajax geweldige spelers in Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Brian Brobbey, die we nog kennen uit zijn tijd bij RB Leipzig. Johan Cruijff, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar, Frank Rijkaard, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp... De legendes van Nederland speelden allemaal voor Ajax. De club is populair in Duitsland, Ajax is één van de beste teams ter wereld voor mijn generatie (geboren in 1985). Zelfs de wat zwakkere jaren en het nu wat minder bekende team veranderen dat gevoel niet’’, aldus Michel.