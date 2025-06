Eindhovens Dagblad noemt drie 'logische clubs' uit de Eredivisie voor Tygo Land

Tygo Land kan rekenen op flink wat interesse, ‘van de onderkant tot de middenmoot in de Eredivisie’. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige middenvelder komt weinig aan spelen toe in het eerste elftal van PSV, en moet het daardoor vooral doen met minuten namens Jong PSV.

Land zelf, die nog een contract tot medio 2029 heeft in Eindhoven, lijkt wel oren te hebben naar een tijdelijk verblijf ergens anders. Zo kan hij meer minuten maken in de Eredivisie.

Aan het begin van deze maand waren er zelfs al geruchten dat hij rond zou zijn met FC Volendam. Een overstap naar die club is volgens het ED echter ‘voorbarig’.

PSV heeft namelijk ook wat te zeggen over de club waar Land aan verhuurd kan worden. “FC Volendam is geen ploeg die op voorhand veel op de helft van de tegenstander te vinden zal zijn, zal de technische leiding van PSV concluderen”, schrijft de krant.

Daarom is het volgens Rik Elfrink van het ED logischer dat PSV hem verhuurt ‘aan een ploeg van het kaliber NEC, sc Heerenveen of zelfs Go Ahead Eagles’. Als hij daar een goede indruk weet te maken, wordt hij automatisch interessant voor PSV, verwacht Elfrink.

Afgelopen seizoen kwam Land onder trainer Peter Bosz nauwelijks aan spelen toe en moest hij vooral genoegen nemen met speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong PSV. Momenteel is hij overigens met Nederland Onder 19 actief op het EK.

In de Eredivisie kwam de talentvolle middenvelder tot slechts 27 speelminuten, verspreid over 5 optredens. In het laatste groepsduel van de Champions League tegen Liverpool (3-2 winst) maakte Land wel de negentig minuten vol.