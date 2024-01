Eindhovens Dagblad maakt melding van eerste uitgaande PSV-transfer deze winter

Jason van Duiven maakt het seizoen af bij Almere City, zo meldt het Eindhovens Dagblad zondagavond. De talentvolle spits verlengt zijn contract bij PSV en wordt direct bij de promovendus uit Flevoland gestald.

"Van Duiven geldt als een groot aanvallend talent en is volgens PSV in meerdere opzichten uit het goede hout gesneden", schrijft Rik Elfrink. "Hij is kopsterk, heeft een enorme drive en beschikt over het vermogen om goals te maken."

"In de Keuken Kampioen Divisie liet Van Duiven de afgelopen anderhalf jaar al het nodige zien en groeide hij uit tot topscorer van het beloftenteam. Daarnaast speelde Van Duiven in het toernooi om de UEFA Youth League en ook daarin kwam hij tot scoren voor PSV."

Almere was niet de enige ploeg die interesse had in de achttienjarige aanvaller. Ook RKC Waalwijk wilde Van Duiven graag huren van PSV, maar na een gesprek met de clubleiding viel de keuze op de ploeg van trainer Alex Pastoor.

Almere is dit seizoen bezig aan een indrukwekkende prestatie in de Eredivisie. De club speelt voor het eerst op het hoogste niveau en staat momenteel op een verdienstelijke veertiende plaats.

Afgelopen zomer was er ook al de nodige interesse in Van Duiven. Destijds hadden NEC en FC Utrecht belangstelling in de topspits in wording, maar een deal kwam niet van de grond.

Van Duiven speelde in totaal 48 wedstrijden voor Jong PSV. Daarin was hij goed voor 21 doelpunten en 4 assists. Hij wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht, al zat de goaltjesdief al wel enkele keren bij de eerste selectie.

