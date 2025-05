Einde van Marino Pusic bij Shakhtar Donetsk? Turkse legende (38) lijkt het over te nemen

Het avontuur van Marino Pusic (53) bij Shakhtar Donetsk lijkt tot een einde te komen. De Oekraïense topclub voert gesprekken met Arda Turan (38) om het stokje over te nemen, zo meldt de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu.

Sabuncuoglu is als een van de grootste sportjournalisten in Turkije werkzaam bij Sports Digitale. Hij deelt meer informatie over de huidige situatie.

Volgens Sabuncuoglu was Turan afgelopen weekend in Londen, waar hij uitgebreid sprak met de clubleiding van Shakhtar. Alle betrokken partijen zijn inmiddels bijna tot een akkoord gekomen.

De aanstelling van Turan zou het einde betekenen voor Pusic, die nog tot medio 2026 vastligt bij Shakhtar. De club was dit seizoen kansloos in de Champions League en staat momenteel op een teleurstellende derde plek in Oekraïne.

Het doorlopende contract van Pusic zal wel eerst afgekocht moeten worden. Turan loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Eyüpspor, dus dat is geen probleem.

Turan is sinds april 2023 trainer van Eyüpspor. Vorig seizoen loodste hij de club naar het kampioenschap op het tweede niveau van Turkije. Dit seizoen staat Eyüpspor op een knappe zesde plek in de Süper Lig.

Turan is een absolute legende in Turkije, het land waarvoor hij precies 100 interlands speelde. In het Europese voetbal maakte hij vooral furore als speler van Galatasaray, Atlético Madrid en FC Barcelona.