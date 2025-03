'Einde van een tijdperk: Bayern München gaat na ruim 700 duels afscheid nemen van clubicoon'

Thomas Müller is bezig aan zijn laatste seizoen bij Bayern München, zo meldt BILD. Volgens de Duitse krant wordt het deze zomer aflopende contract van de 35-jarige aanvaller niet verlengd.

“Na twee gesprekken met de club lijkt het nu duidelijk: Thomas Müller zal geen nieuw contract krijgen van Bayern voor volgend seizoen”, meldt BILD-journalist Christian Falk op X. Volgens de Duitse krant hoopt Bayern Müller vroeg of laat wel vast te leggen voor een andere rol binnen te club.

Daarmee lijkt er een einde te komen aan een tijdperk. Müller werd in 2000 opgenomen in de jeugdopleiding van Bayern en speelde sindsdien nooit meer voor een andere club.

Tot dusver kwam Müller tot liefst 741 officiële duels namens het eerste elftal van Bayern. Daarin was hij goed voor 247 goals en 273 assists.

Ook dit seizoen komt de Duitser vrijwel elk duel namens zijn club in actie. Hij moet het echter wel voornamelijk doen met een rol als invaller.

Nu lijkt het erop dat Müller dus bezig is aan zijn laatste seizoen in het zuiden van Duitsland. Hij maakt nog altijd kans op met zijn club voor de dertiende keer de Bundesliga en voor de derde keer de Champions League te winnen. De finale van dat laatste toernooi is overigens in München, op 31 mei.

Afgelopen zomer stopte Müller al bij het Duitse elftal, na 131 interlands. Of en waar hij zijn clubcarrière na dit seizoen voortzet, is nog niet bekend.