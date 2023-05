Einde van een tijdperk: Barça ziet na Busquets en Piqué ook Alba vertrekken

Woensdag, 24 mei 2023 om 12:43 • Jordi Tomasowa

Jordi Alba vertrekt na dit seizoen bij Barcelona, zo melden verschillende Spaanse media. De 34-jarige linksback beschikt nog over een contract tot medio 2024, maar zal woensdagmiddag zijn vertrek bij de Catalanen aankondigen. Om 17.30 uur staat er een persmoment gepland.

Met zijn vertrek bij Barcelona volgt Jordi Alba het voorbeeld van Sergio Busquets en Gerard Piqué, die in november zijn profcarrière beëindigde. De verdediger werd in 2012 voor veertien miljoen euro door Barcelona overgenomen van Valencia. Elf jaar na zijn komst heeft hij een akkoord met de club bereikt om zijn contract vroegtijdig te beëindigen. Alba neemt afscheid enkele dagen voor Barça's laatste competitiewedstrijd in het Camp Nou, zodat hij op het veld afscheid kan nemen van de fans.

De linksback won in totaal achttien titels met Barcelona, waaronder zes keer de landstitel en eenmaal de Champions League. Daarnaast werd hij in 2012 ook Europees kampioen met het Spaanse nationale elftal. Zijn basisplaats bij de Catalanen raakte hij dit seizoen kwijt aan Alejandro Baldé. In totaal kwam Alba tot 23 optredens in LaLiga, waarin hij 2 goals en 3 assists noteerde.

De linksback moet nu beslissen of hij nog in Europese topcompetitie actief wil blijven of dat hij bijvoorbeeld voor het grote geld in Saudi-Arabië kiest. Zowel Lionel Messi als Busquets werd de afgelopen maanden al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië.