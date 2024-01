Einde Afrika Cup voor Salah? Liverpool-ster loopt blessure op in duel met Ghana

Mohamed Salah is donderdagavond geblesseerd geraakt in het duel op de Afrika Cup tussen Egypte en Ghana (2-2). De linkspoot liet zich op slag van rust vervangen en greep direct naar zijn hamstring. Mohammed Kudus was met twee doelpunten de grote man aan de kant van Ghana.

Bijzonderheden:

Het belangrijkste moment van de eerste helft gebeurde in de extra tijd, toen Salah plots ging zitten. De ster van Liverpool liet direct weten dat hij niet verder kon en greep naar zijn hamstring. Voor een hamstringblessure staat doorgaans een hersteltijd van drie tot zes weken, wat betekent dat de Afrika Cup voor Salah er misschien al wel op zit.

???? ???? ????.. ??

Mohamed Salah moet na 45 minuten voetballen met een blessure van het veld ??#ZiggoSport #afcon2023 #Salah pic.twitter.com/ArFh851TU2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2024

Nog geen minuut na de trieste aftocht van Salah opende Kudus de score namens Ghana. De ex-Ajacied schoot van een meter of twintig verwoestend raak en zorgde daardoor dat zijn land met een 0-1 voorsprong de kleedkamers opzocht. In de tweede helft vielen de doelpunten snel achter elkaar.

Omar Marmoush nam in de zeventigste minuut de gelijkmaker voor zijn rekening. De Egyptenaar profiteerde optimaal van een te korte terugspeelbal op Richard Ofori, omspeelde de Ghanese keeper en schoot vervolgens in het lege doel raak: 1-1. Heel lang kon Egypte echter niet genieten van die gelijkmaker, daar Kudus enkele minuten later alweer de 1-2 maakte.

De aanvaller annex middenvelder van West Ham United zocht de verre hoek met een geplaatst schot en zag dat zijn inzet via een been van een verdediger van Egypte achter Mohamed El Shenawy belandde: 1-2. Maar ook nu duurde het slechts enkele minuten voordat de volgende treffer zou vallen.

Het was Mostafa Mohamed die Egypte weer langszij schoot. Mahmoud Trezeguet bleef bij de achterlijn sterk aan de bal, legde terug op Mohamed en die werkte de bal door de benen van Ghana-doelman Ofori binnen: 2-2. Dat was ook direct de eindstand. Egypte staat met twee punten uit twee wedstrijden op plek twee. Ghana bezet de laatste plaats met één punt uit twee duels.

Egypte – Ghana 2-2

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

45+3’ 0-1 Mohammed Kudus (assist: Salis Abdul Samed)69’ 1-1 Omar Marmoush71’ 1-2 Mohammed Kudus (assist: Denis Odoi)74’ 2-2 Mostafa Mohamed (assist: Mahmoud Trezeguet)