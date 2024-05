Effectieve straf tegen relschoppers geopperd: ‘Dan denken ze eerst 10 keer na’

Strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma is van mening dat relschoppers in Nederlandse stadions aan de digitale schandpaal genageld moeten worden. Ausma stelt dat het een effectieve manier is om voetbalhooligans duidelijk te maken dat wat zij doen écht niet kan.

Vorige week zondag ging het tijdens en na het play-offduel om Europees voetbal tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles (1-2) voor de zoveelste keer mis. Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd kwam de wedstrijd stil te liggen vanwege een vuurwerkgevecht tussen de thuissupporters en de bezoekende supporters.

In de voorlaatste minuut van de verlenging werden er wederom fakkels het veld op gegooid, waarop de wedstrijd voor de tweede keer stil kwam te liggen. Na de wedstrijd bestormden supporters uit woede het veld. Spelers van Go Ahead Eagles moesten sprinten voor hun leven en kregen niet de kans om het feestje te vieren met de meegereisde fans. Rond het stadion werden talloze arrestaties verricht.

Digitale schandpaal

Strafrechtadvocaat Ausma vindt dat hooligans digitaal geconfronteerd moeten worden met hun daden. Het idee is dat beelden van relschoppers herkenbaar online worden gezet. Ausma hoopt dat dit ertoe leidt dat hooligans wakker worden geschud.

“Als ze geconfronteerd worden met hun daden, dan laten ze het echt wel uit hun hoofd om het nog eens te doen”, zegt hij tegenover RTL Nieuws. "Ik denk het met name goed is om te voorkomen dat anderen het ook gaan doen. Als je nu zegt: 'Als het wéér gebeurt, dan kom je op de digitale schandpaal', dan denken ze wel eerst tien keer na."

In de ogen van Ausma hebben stadionverboden, die hooligans nu vaak krijgen opgelegd, geen zin. "Helaas werkt het niet, want dan zouden we dit niet gehad hebben."

"Sommige mensen blijven ook met een verbod in de buurt van het stadion. Als het dan fout loopt, gaan ze alsnog rellen." Ausma is van mening dat de schandpaal in een modern jasje op dit moment de beste oplossing is. "Wie een beter idee heeft hoor ik graag, maar ik denk dat we vanaf nu gewoon moeten zeggen: 'Als jij je misdraagt, dan nagelen we je aan de digitale schandpaal.’”

