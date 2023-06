Eerste zomeraanwinst is onderweg voor Ten Hag: Mount persoonlijk akkoord

Donderdag, 1 juni 2023 om 09:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:55

Mason Mount staat op het punt om de overstap te maken naar Manchester United, zo schrijft The Telegraph. De middenvelder van Chelsea kwam met the Blues geen nieuw contract overeen, waardoor Erik ten Hag zijn kans schoon zag. Ook Mateo Kovacic lijkt op weg naar de uitgang bij Chelsea. Hij staat voor een overgang naar Manchester City, dat lijkt voor te sorteren op een vertrek van Ilkay Gündogan.

The Telegraph schrijft dat United op persoonlijke voorwaarden een akkoord heeft bereikt met Mount. De deal moet het begin inluiden van een enorme revisie bij de Londense grootmacht, waarbij de club eerst schoon schip wil maken alvorens Mauricio Pochettino aan een nieuwe selectie kan bouwen. United moet nog wel overeenstemming zien te bereiken over een transfersom voor Mount, maar Ten Hag lijkt er zeker van dat hij komend seizoen over de voormalig Vitessenaar kan beschikken.

United troeft onder meer Liverpool en Arsenal af met het aantrekken van Mount. Jürgen Klopp zag de Engelsman eveneens graag komen, maar heeft zijn pijlen bovendien gericht op Alexis Mac Allister van Brighton & Hove Albion. Arsenal schakelt door naar Declan Rice. De middenvelder van West Ham United moet ruim honderd miljoen euro kosten. Ook Bayern München zit achter de aanvoerder van de Conference League-finale aan. Rice heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij West Ham.

Ten Hag beschouwt Mount als een van de twee belangrijkste aanwinsten in de komende transferperiode. De Nederlander heeft er bij de clubleiding op aangedrongen om de Engels international spoedig in te lijven. Een andere positie die hoge prioriteit heeft is de spitspositie. Daarvoor is Harry Kane nog altijd de gedroomde kandidaat. Ook de naam van Victor Osimhen wordt nog altijd aan Manchester United gelinkt.

De onderhandelingen met Mount kwamen in een stroomversnelling nadat United en Chelsea afgelopen week tegen elkaar speelden op de voorlaatste speeldag in de Premier League. Nu de persoonlijke voorwaarden akkoord zijn, lijkt niets een overgang van Mount naar Old Trafford nog in de weg te staan. De middenvelder moet de eerste zomeraanwinst worden voor Ten Hag, die net als vorig jaar een aanzienlijk bedrag krijgt om uit te geven. Hoe hoog de transfersom gaat uitvallen is nog niet bekend.