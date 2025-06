Eerste speelronde én sommige topwedstrijden van Eredivisie-seizoen 2025/26 bekend

De eerste speelronde van het komende Eredivisie-seizoen is bekend. Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles trappen de campagne vrijdagavond (20.00 uur) 8 augustus af in Limburg. Feyenoord treft een dag later NAC Breda in eigen huis (18.45 uur), terwijl PSV het in Eindhoven om 21.00 uur opneemt tegen Sparta Rotterdam. Ajax begint het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Telstar op zondagmiddag 10 augustus om 14.30 uur.

Alle drie de promovendi beginnen het seizoen met een uitwedstrijd, zodat er een week extra beschikbaar is om het natuurgrasveld optimaal speelklaar te maken voor het eerste thuisduel.

"De onmogelijke puzzel met oneindig veel stukjes is toch weer gelegd”, laat Algemeen Directeur Eredivisie CV Jan de Jong optekenen. “Het competitieschema van de VriendenLoterij Eredivisie seizoen 2025/'26 is er. We hebben 25 pagina's met wensen en eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden in een computer in Barcelona gestopt die door middel van AI tot iets heel moois is gekomen.”

“Nergens in Europa is dat zo ingewikkeld als in Nederland. Een raket naar de maan sturen lijkt makkelijker. Het belangrijkste is een eerlijk en evenwichtig schema voor iedereen, maar we faciliteren ook de Europees spelende clubs, hebben een nette winterstop voor de broodnodige rust, de gepromoveerde clubs hebben één week extra de tijd om tot een perfecte grasmat te komen, naast duizend andere dingen.”

“Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig voor andermaal een bijzonder seizoen. Vanaf nu is het aan de clubs in de VriendenLoterij Eredivisie om er een smakelijk hoofdgerecht van te maken”, aldus De Jong.

Topwedstrijden

De eerste Klassieker van het seizoen wordt gespeeld op zondag 14 december in de Johan Cruijff ArenA. Ajax en PSV treffen elkaar in speelronde 32 in Amsterdam.

Een week later, tijdens de voorlaatste speelronde waarin alle duels gelijktijdig starten, ontvangt Ajax FC Utrecht, terwijl Feyenoord AZ treft in De Kuip. Op de allesbeslissende slotdag (speelronde 34) sluit PSV de competitie af met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Het volledige VriendenLoterij Eredivisie concept-competitieschema 2025/26 wordt op woensdag 18 juni gepubliceerd.