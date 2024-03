Eerste oproep voor Oranje in bijna 3 jaar lonkt: ‘Het wachten waard geweest’

Marco Bizot is blij dat hij na een lange absentie weer is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De 32-jarige doelman is bezig aan een ijzersterk seizoen in de Franse Ligue 1 met Stade Brest. Helemaal onverwacht kwam de uitverkiezing voor Bizot niet.

Enkele weken geleden kreeg Bizot plots Patrick Lodewijks, de keeperstrainer van Oranje, aan de telefoon. De sluitpost kreeg de vraag of hij nog openstond voor het Nederlands elftal en antwoordde bevestigend.

"Het lange wachten is het waard geweest", laat Bizot weten tegenover de NOS. De doelman vindt het niet meer dan logisch dat hij lange tijd niet in beeld is geweest bij Oranje. "Na het EK kwam er een nieuwe bondscoach, die zijn eigen keeperstrainer meebracht", doelt Bizot op Louis van Gaal en Frans Hoek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Bovendien maakte ik een transfer naar Frankrijk, dus voor mij was het zaak om mezelf in een nieuwe competitie staande te houden. Dat duurt even, dus in dat opzicht vind ik het heel logisch dat een uitverkiezing weer even duurde.”

In de eerste periode van Koeman als bondscoach maakte Bizot als keeper van AZ bijna vast onderdeel van de selectie van Nederland uit. Zijn debuut volgde op 11 november 2020 onder Frank de Boer. Als vervanger van Jasper Cillessen, die besmet was met het coronavirus, maakte Bizot als derde keeper van Oranje ook nog het EK in 2021 mee.

Stade Brest is dit seizoen de grote revelatie in de Ligue 1. Bizot staat met zijn ploeggenoten na 24 speelrondes op een knappe tweede plaats en noteerde dit seizoen al 10 keer in competitieverband een clean sheet.

De Franse sportkrant L’Équipe omschreef hem onlangs als ‘keizer in het doel’. De ervaren Bizot is blij dat hij kan bijdragen aan de huidige successen van Brest. “Mijn teamgenoten, de supporters, iedereen draagt bij aan het succes van de club. Maar het is inderdaad best bijzonder dat ik zo'n belangrijke rol heb. Zeker als Nederlander die geen woord Frans spreekt.”

Koeman nam voor de oefenduels met Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart) vier keepers in zijn voorselectie op: Bizot, Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Nick Olij (Sparta Rotterdam). Vrijdag 15 maart maakt de bondscoach zijn definitieve selectie bekend.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties