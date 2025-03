Eerste openlijk homoseksuele voetballer onthult nog dagelijks doodsbedreigingen te krijgen

Joshua Cavallo werd in 2021 de eerste mannelijke profvoetballer die actief is op het hoogste niveau én openlijk homoseksueel is. In de podcast Footballers Unfiltered, geproduceerd door de internationale spelersvakbond Fifpro, onthult hij nog dagelijks doodsbedreigingen te ontvangen.

Desondanks noemt hij de beslissing om uit de kast te komen ‘de beste zet’. “Ik was het zat om verborgen te zijn, om me te moeten verstoppen voor mensen en niet mijn authentieke zelf te zijn”, legt de middenvelder van Adelaide United uit.

Zijn coming-out was een opluchting, maar toch zou Cavallo andere voetballers niet per se aanraden om in zijn voetsporen te treden. “De voetbalwereld is een zeer giftige plek om een openlijk homoseksuele speler te zijn. Het is niet iets wat iedereen aankan.”

Volledige acceptatie van homoseksualiteit is helaas nog ver weg, zo ziet de teamgenoot van voormalig Sparta-aanvoerder Bart Vriends. “Ik begrijp nu waarom er nog nooit iemand uit de kast gekomen was om zichzelf te zijn, succesvol te zijn en te spelen.”

“Een coming-out brengt zoveel aandacht, druk en negativiteit met zich mee”, realiseert Cavallo zich nu. “Dat beïnvloedt het spel op de lange termijn.”

Bovendien krijgt hij nog steeds op dagelijkse basis ‘meerdere doodsbedreigingen per dag’. “Het is behoorlijk triest om te zien.”

Sinds zijn coming-out volgden nog enkele profs het voorbeeld van Cavallo. Bij het Italiaanse Cagliari speelt bijvoorbeeld Jakub Jankto, die in 2023 uit de kast kwam.