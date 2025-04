Eerste grote zomertransfer kwestie van tijd: ruim 70 miljoen euro gaat over de tafel

Het lijkt een kwestie van tijd totdat Manchester United de eerste grote zomertransfer van 2025 gaat afronden. De Europa League-halvefinalist is in verregaande onderhandelingen met aanvaller Matheus Cunha.

Volgens Fabrizio Romano scheiden alleen ‘de laatste details’ Manchester United en de beoogde aankoop van een akkoord over een contract, dat ‘heel snel’ bereikt kan worden. Met Cunha’s huidige werkgever, Wolverhampton Wanderers, hoeven the Red Devils niet te onderhandelen over de te betalen transfersom.

Het is publiek geheim dat de multi-inzetbare Braziliaan in het Molineux Stadium over een gelimiteerde afkoopsom in zijn verbintenis beschikt. Naar verluidt kan hij voor omgerekend zo’n 72 miljoen euro vertrekken en Manchester United wil daarvan profiteren.

Daarmee zou een nadrukkelijke wens van trainer Rúben Amorim in vervulling gaan. De opvolger van Erik ten Hag is allerminst tevreden over de opties voorin waarover hij dit seizoen beschikt op Old Trafford.

De 25-jarige Cunha wordt beschouwd als een versterking voor een van de twee 10-posities in het 3-4-2-1-systeem dat Amorim steevast hanteert. Op die plek is sinds de blessure van Amad Diallo alleen Bruno Fernandes verzekert van een basisplaats, al speelt de aanvoerder ook vaak een halve linie naar achteren, als een van de twee centrale middenvelders.

Naast Cunha als offensieve middenvelder, hoopt Manchester United aankomende zomer een centrumspits te strikken. Voor die positie is in ieder geval Liam Delap in beeld.

Ook de 22-jarige Engelsman van Ipswich Town beschikt over een afkoopsom in zijn contract. Deze is (officieus) actief sinds zeker is dat the Tractor Boys na één seizoen op het hoogste niveau afdalen naar de Championship. Delap is voor een vast bedrag van omgerekend zo’n 35 miljoen euro op te pikken.