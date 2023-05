Eerste beelden stromen binnen van gekte Napoli: traangas op veld; straten vol

Donderdag, 4 mei 2023 om 22:59 • Mart van Mourik

Napoli is voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Italië geworden. Op bezoek bij Udinese volstond een 1-1 gelijkspel voor de ploeg van Luciano Spalletti om de Scudetto veilig te stellen. Het is de eerste keer in 33 jaar dat de Napolitanen beslag leggen op de landstitel. Inmiddels komen de sfeerbeelden uit de Napolitaanse straten binnenstromen. Ook het veld van Udinese werd bestormd, waardoor de politie moest ingrijpen met traangas om de uitzinnige fans van het veld te krijgen.