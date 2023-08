Eerste basisplaats in lange tijd lonkt bij Oranje: ‘Met beide handen aangrijpen’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 08:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:54

Mark Flekken hoopt op speeltijd als het Nederlands elftal het in de komende EK-kwalificatieduels opneemt tegen Griekenland en Ierland. De doelman van Brentford FC zag Justin Bijlow afhaken met een blessure en Andries Noppert schutteren tegen Sparta Rotterdam. En dus liggen er kansen. Flekken mocht het tot dusver slechts vier keer laten zien in Oranje.

Door het afhaken van Bijlow zijn er nog drie keepers over in de voorselectie van Oranje. Flekken krijgt naast Noppert concurrentie van iemand anders die hem vergezelt in Engeland: Bart Verbruggen. Allebei maakten ze deze zomer de overstap naar de Premier League. "De Premier League is de grootste competitie op aarde. Als je hier presteert, zou ik niet weten waarom je niet in beeld kan komen", vertelt Flekken in het Algemeen Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Flekken mocht het tot dusver dus slechts in vier wedstrijden laten zien. Twee keer in een oefenduel, twee keer in de Nations League. Tegen Griekenland (7 september) gloort voor het eerst sinds lange tijd weer eens een basisplaats voor de geboren Limburger. "Eerste doelman worden? Natuurlijk vecht ik daarvoor", gaat Flekken verder. "Het is de grootste eer die je kunt bereiken, je land vertegenwoordigen op het veld. Als je die motivatie niet meer hebt, kun je beter stoppen."

Aanstaande vrijdag hoort Flekken of hij bij de definitieve selectie zit, als bondscoach Ronald Koeman zijn keurkorps bekendmaakt. "Als ik erbij zit, dat moet je altijd afwachten, dan zal ik in Zeist een gesprek hebben met keeperstrainer Patrick Lodewijks. Het enige waar ik controle over heb, zijn mijn prestaties bij Brentford. Als de keuze op mij valt om eerste doelman te worden, dan zal ik die met twee handen aangrijpen."