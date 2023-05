Eerste afvallers van Koeman mogen wel nog hopen op deelname aan jeugd-EK

Maandag, 15 mei 2023 om 14:42 • Guy Habets

De voorselectie van Jong Oranje voor het EK Onder 21 is bekend. In het 32-koppige keurkorps van bondscoach Erwin van de Looi zijn met Ryan Gravenberch, Thijs Dallinga en Jeremie Frimpong drie spelers terug te vinden die wellicht gehoopt hadden op een kans bij het grote Oranje in de Final Four van de Nations League. Zij mogen nu wel nog hopen op deelname aan het jeugd-EK in juni.

Jong Oranje reist deze zomer af naar Georgië, waar het Europees kampioenschap voor spelers geboren op of na 1 januari 2000 op het programma staat. Uiteindelijk zal de selectie bestaan uit 23 spelers en dat betekent dat er nog negen namen teleurgesteld moeten worden. De kans dat Gravenberch, Dallinga en Frimpong daarbij zitten, lijkt niet zo groot. Zij waren ook in beeld voor het grote Oranje en lijken dus in ieder geval verzekerd van deelname aan het jeugd-EK. Het is aan Van de Looi om dat te bevestigen.

Van de Looi heeft in zijn voorselectie ook een plekje voor Sydney van Hooijdonk van sc Heerenveen, die nog altijd de topscorer van de Eredivisie hoopt te worden, en Quilindschy Hartman. De linksback werd afgelopen weekend kampioen van Nederland met Feyenoord en zal hopen dat hij zijn succesvolle seizoen voort kan zetten met goede prestaties in Georgië. Afwezigen in de selectie zijn Sven Botman en Brian Brobbey. Zij kwamen vaak in actie voor Jong Oranje en hadden het EK mogen spelen, maar zij zitten voorlopig wel in de voorselectie van het grote Oranje.

De voorbereiding op het eindtoernooi begint voor Jong Oranje op maandag 12 juni, wanneer de selectie af zal reizen naar Oostenrijk voor een trainingskamp. Er staat dan ook nog een oefenwedstrijd gepland tegen het Olympisch elftal van Japan. Op 21 juni begint het EK voor Jong Oranje dan met een wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van België. Jong Portugal en Jong Georgië zitten ook in de poule bij het team van Van de Looi. Een plekje bij de eerste twee is genoeg om door te stoten naar de kwartfinale.