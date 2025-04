'Eerlijk, ik had deze goede wedstrijd van mij voor Feyenoord echt nodig'

Antoni Milambo pakte vrijdagavond een glansrol bij Feyenoord. De middenvelder was belangrijk met een doelpunt en twee assists tegen PEC Zwolle (4-0) en geeft na afloop toe dat hij in een lastigere fase in het seizoen zat.

Milambo brak dit seizoen definitief door in het eerste van Feyenoord. De twintigjarige middenvelder speelde een wereldwedstrijd in de Champions League tegen Benfica (1-3 winst), maar kende daarna een moeilijkere periode.

Vrijdag was Milambo dus heel belangrijk tegen PEC. "Een mooie wedstrijd om te spelen. Eén goal en twee assists, een prima overwinning", aldus de jongeling voor de camera bij ESPN.

"Natuurlijk had ik dit nodig, voor mijn zelfvertrouwen en om het team te helpen natuurlijk. Dit had ik zeker nodig."

Milambo had het de afgelopen periode niet altijd even makkelijk. "Als je één wedstrijd top speelt verwacht iedereen gelijk zoveel van je, maar ik ben altijd rustig. Ik probeer mijn ding te doen en probeer me elke wedstrijd te laten zien. Ik ben blij dat het vandaag is gelukt."

Milambo krijgt de vraag welk niveau de supporters van hem mogen verwachten. "Het is niet zo dat ik elke wedstrijd zo speel als tegen Benfica. Een keer kan het wat minder gaan, een keer kan het wat beter gaan. Het is niet zo dat ik in mijn hoofd heb dat ik elke wedstrijd zo moet spelen als tegen Benfica."

"Ik probeer gewoon mijn ding te doen, te luisteren naar de trainers", besluit de middenvelder.