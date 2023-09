‘Eén United-speler is niet welkom op door Ten Hag georganiseerde barbecue’

Dinsdag, 26 september 2023 om 18:53 • Mart Oude Nijeweeme

Erik ten Hag heeft afgelopen zondag een barbecue georganiseerd voor de selectie van Manchester United en hun families, zo schrijft de Daily Mail. De festiviteiten - er waren onder meer springkastelen en entertainers aanwezig - vonden plaats in Carrington. Belangrijkste doel van de barbecue was het creëren van eenheid na de moeizaam verlopen start van het nieuwe seizoen.

De gezinnen werden getrakteerd op wat werd omschreven als een 'gezonde barbecue', met voldoende vertier voor de kinderen. Zo waren er springkussens, entertainers en was er voor de jongste aanwezigen de mogelijkheid om geschminkt worden. Ten Hag zou zich de hele dag tussen alle mensen hebben begeven om te kletsen en hen te bedanken voor de offers die worden gebracht om de spelers te laten presteren.

Dat United een dag eerder won van Burnley was een prettig bijkomstigheid. Ten Hag gaat door een uiterst moeizame fase en wist van de laatste zes duels er slechts twee te winnen. Met een negende plek in de Premier League staat de druk er vol op bij de in Haaksbergen geboren manager. Met een reeks wedstrijden tegen op papier minder sterke tegenstanders hopen the Mancunians de stijgende lijn in te zetten.

De barbecue was enkele weken geleden al gepland door Ten Hag. Om de families van de spelers en stafleden te bedanken waren ook zij uitgenodigd voor het etentje. De Daily Mail schrijft dat er massaal gehoor is gegeven aan de uitnodiging en nagenoeg iedereen aanwezig was. De enige speler die ontbrak was Jadon Sancho. De buitenspeler ligt al enige tijd in de clinch met Ten Hag.

De toekomst van Sancho lijkt steeds meer in twijfel te worden getrokken. Nadat hem eerst al verboden werd om gebruik te maken van de faciliteiten van de eerste selectie op het trainingscomplex, heeft de vete met Ten Hag nu dus ook een nieuw hoofdstuk gekregen. Sancho weigert vooralsnog om persoonlijk excuses te maken richting de Nederlander. Dinsdag heeft Sancho zijn Instagram-account gedeactiveerd.