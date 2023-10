‘Eén taak moet je Louis van Gaal niet geven: de rol van adviseur’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 12:31 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:34

Leon ten Voorde ziet geen heil in Louis van Gaal als adviseur voor de Raad van Commissarissen van Ajax, zo schrijft de journalist in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Ten Voorde denkt wel degelijk dat de voormalig trainer van waarde kan zijn voor Ajax, maar de rol van adviseur zou niet voor Van Gaal weggelegd zijn.

"Louis is voor veel dingen geschikt", begint de columnist. "Dat vindt-ie zelf gelukkig ook, maar één taak moet je hem niet geven: de rol van adviseur. En wat doet Ajax? De club maakt van de meest dwingende man van Nederland een raadgever."

Ten Voorde benadrukt dat Van Gaal wel degelijk de aangewezen persoon is om Ajax te helpen. "Je zou in eerste instantie denken: mooi dat iemand met zijn staat van dienst vanuit Portugal een beetje wil gaan zwaaien met zijn toverstaf. Het Amsterdamse circus kan immers wel een besprenkeling van kunde en ervaring gebruiken van een beschermheilige."

De clubwatcher van FC Twente vreest echter dat de rol als adviseur niet de juiste manier is om Van Gaal Ajax te laten helpen. "Zou Truus hem hebben verteld dat er ook een mogelijkheid bestaat dat het advies van een adviseur niet altijd opgevolgd hoeft te worden?", vraagt Ten Voorde zich met een knipoog af.

"Dat je A zegt, maar dat het wanhopige stel aan de overkant voor B gaat? Eigenlijk geeft een adviseur wat tips in het luchtledige en dan is het maar de vraag wat de verantwoordelijken er van vinden en er mee gaan doen. Maar zo werkt het net opgestarte adviesbureau Van Gaal natuurlijk niet."

"Als je Louis inhuurt dan weet je één ding zeker", vervolgt Ten Voorde zijn relaas. "Tegengas mag tot op zekere hoogte, maar niets weegt op tegen zijn argumenten. Zijn wil is wet. Louis is geen volger, maar een beslisser die zich overal mee gaat bemoeien."

Ook Jan van Halst en Maurice Steijn zullen er aan moeten geloven. "De interim directeur Jan van Halst was al niet te benijden, maar sinds de schaduw van Louis over de Johan Cruijff ArenA hangt, weet hij het zeker: hij mag alleen nog maar tekenen voor het vervangen van het meubilair in een sponsorbox. Chef lege dozen, maar wel tegen een aardige vergoeding uiteraard. Trainer Maurice Steijn vreest de dag dat de adviseur een wedstrijdbespreking wil bezoeken."