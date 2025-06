Eén speler van het Nederlands elftal blijft zondag achter op Schiphol

Jorrel Hato is er dinsdag niet bij wanneer Oranje het in Groningen opneemt tegen Malta. De negentienjarige back van Ajax blijft zondag, wanneer het Nederlands elftal terugkomt uit Finland, achter op Schiphol. Hato vliegt daarna namelijk gelijk mee met Jong Oranje naar Slowakije voor het EK.

Het was al bekend dat de geboren Rotterdammer onderdeel zou zijn van de definitieve selectie van Michael Reiziger op het eindtoernooi. Nu is dus duidelijk dat hij zondag al meevliegt met de rest van de groep.

“In principe blijft Jorrel morgen op Schiphol, want Jong Oranje vliegt iets later dan wij terugkomen en hij gaat mee naar het EK met Jong Oranje. Dan gaan we met 22 man verder. Je kunt er maar elf opstellen”, aldus Ronald Koeman, die dus geen vervanger oproept voor de Ajacied.

Hato bleef zaterdagavond negentig minuten op de bank zitten tegen Finland. Koeman spaarde hem hoogstwaarschijnlijk voor de duels van Jong Oranje.

De ploeg van Reiziger speelt aanstaande donderdag de eerste groepswedstrijd. De leeftijdsgenoten van Finland zijn dan de tegenstander. Jong Oranje zit ook in de poule bij Denemarken en Oekraïne.

Voor het Nederlands elftal staat dinsdagavond het duel met Malta op het programma. De wedstrijd in de Euroborg begint om 20.45 uur. Daarna hebben de internationals die niet meedoen aan het WK voor clubs vakantie.