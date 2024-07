Eén Spanjaard kondigt al voor EK-finale tegen Engeland afscheid als international aan

Voor Jesús Navas is de EK-finale tussen Spanje en Engeland zijn laatste wedstrijd als international, mocht hij in actie komen. De rechtsback, clubicoon van Sevilla, kondigde zaterdag zijn afscheid van het Spaanse nationale elftal aan.

Navas' carrière als international is inmiddels bijna vijftien jaar oud. De rechtervleugelverdediger maakte in 2009 zijn debuut - toen nog als aanvaller - en kwam vooralsnog tot 56 interlands. Mogelijk komt er daar zondag nog één bij, maar vaker zal hij het roodgele tricot van Spanje niet dragen.

Navas vertelde het nieuws zelf op de persconferentie in aanloop naar de finale. "Ik heb het definitief besloten", vertelt de Sevilla-speler, die aangeeft al vier of vijf jaar met 'een slechte heup' te spelen.

"Dat doet pijn. Ik heb altijd alles moeten geven en daar ben ik trots op", aldus Navas, die zijn interlandcarrière op de mooist mogelijke manier kan afsluiten: met het winnen van een eindronde. "Dat zou ongelooflijk zijn."

Dit EK kwam Navas vooralsnog drie keer in actie. In de derde groepsfasewedstrijd, toen Spanje al verzekerd was van de eerste plaats in Groep B, mocht hij starten als rechtsachter. In de achtste finale tegen Georgië kwam Navas als invaller voor de tweede keer binnen de lijnen.

In de kwartfinale tegen Duitsland pakte Daniel Carvajal, Spanje's eerste keus op rechtsback, twee gele kaarten, waardoor hij geschorst was voor de halve finale. Het betekende een nieuwe basisplaats voor Navas, die tegen Frankrijk na een klein uur werd gewisseld.

Clubcarrière

Navas gaat wel nog minstens een seizoen door op clubniveau. In mei van dit jaar werd bekend dat de man van bijna 700 wedstrijden voor de club een contract voor het leven heeft getekend bij Sevilla.

