‘Een onzinverhaal van Steijn over Mislintat, hier komt hij niet sterk uit’

Vrijdag, 15 september 2023 om 19:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:32

In De Voetbalkantine op ESPN wordt met veel scepsis gereageerd op de uitlatingen van Maurice Steijn over zijn contact met Sven Mislintat. Robert Maaskant vindt de uitleg van de trainer van Ajax over de radiostilte met de directeur voetbalzaken 'niet sterk'. "Ik vind het een onzinverhaal, met alle respect voor Maurice", zegt de trainer in ruste.

Steijn en Mislintat zouden een tijdje niet met elkaar hebben gesproken. "Ik denk dat je dat ook allemaal in de juiste context moet zien", zei de coach van Ajax vrijdag op het clubkanaal. "Bij veel mensen wordt die context volledig weggelaten. In mijn optiek was het allemaal niet zo heel erg spannend. Sven was op vakantie en ik ben ook een paar dagen weggeweest. Afgelopen donderdag hebben we elkaar voor het eerst weer bij Ajax gezien, koffie gedronken en de draad gewoon weer opgepikt."

Bij Maaskant gaat de uitleg over ontbrekende 'context' er niet in. "Ik vind hem een trainer die normaal gesproken hele logische beslissingen maakt en elftallen weg kan zetten, maar die uitspraak had hij gewoon niet moeten doen", aldus Maaskant. "Er valt geen context in te verzinnen. Hij zegt gewoon: mijn technisch directeur heeft spelers gehaald die ik niet wilde hebben. Punt." Maaskant is ook kritisch op de korte vakantie die Steijn tijdens de interlandbreak opnam.

"Ik vind het ook niet sterk dat hij zegt dat hij een paar dagen op vakantie is geweest. Volgens mij zijn dit de dagen dat je elke speler die je hebt gekregen minutieus analyseert, iets waar Dick Advocaat om bekendstaat. Als ze dan terugkomen, ben je op de hoogte van de wedstrijden die ze hebben gespeeld. Natuurlijk is dat een taak van de hoofdtrainer. Jij neemt de beslissingen."

Sjoerd Mossou, die eveneens aanwezig is, weet dat er wel degelijk wrijving is tussen Steijn en Mislintat. "Het is een staaltje downplay tot en met", vindt de journalist van het Algemeen Dagblad. "De context was er wel degelijk, namelijk dat dit probleem gewoon speelde en nog steeds speelt. Dit is een voortdurende strijd geweest tussen Mislintat aan de ene kant en de technische staf aan de andere kant. Het is niet zo dat ze niet meer met elkaar communiceren, maar dat wil niet zeggen dat ze het eens zijn."