Eén Nederlandse voetbaltempel op lijst meest intimiderende stadions van Europa

Maandag, 18 september 2023

Fanatieke voetballiefhebbers bezoeken jaarlijks één of meerdere Europese topduels, maar welk stadion is nu eigenlijk het sfeervolst? Kiezen tussen de meest intimiderende thuishavens van het continent is zeker niet eenvoudig en het maken van een ranglijst is daarnaast behoorlijk subjectief. Toch heeft Voetbalzone in samenwerking met GOAL een poging gewaagd om de vijftien meest intimiderende stadions op een rijtje te zetten.

15. Waldstadion (Eintracht Frankfurt)

De supporters van Eintracht Frankfurt hebben de afgelopen jaren bij Europese uitduels voor heel wat krantenkoppen gezorgd, en niet altijd om de juiste redenen. De manier waarop ze in april 2022 Camp Nou overnamen voor de Europa League-ontmoeting met Barcelona was indrukwekkend.

De gewelddadige wijze waarop zij afgelopen seizoen in Napels huishielden voorafgaand aan het Champions League-affiche tegen Napoli was echter een regelrechte schande. Je kunt er alleen niet omheen dat de sfeer op wedstrijddagen in het Waldstadion iets speciaals heeft. De fans van Frankfurt staan dan ook bekend om hun enorme fanatisme.

Het Waldstadion van Frankfurt tijdens een Champions League-avond.

14. Estadio Metropolitano (Atlético Madrid)

In Atletico's oude thuishaven, het Vicente Calderon, was veelvuldig een orkaan van geluid te horen. In tegenstelling tot sommige andere voetbalclubs die van stadion zijn veranderd, zijn los Colchoneros erin geslaagd om die geweldige sfeer uit hun stoffige, voormalige stadion mee te nemen naar het schitterende nieuwe Metropolitano. Atlético werkt er sinds het seizoen 2017/18 zijn wedstrijden in af en biedt plaats aan 68.000 toeschouwers.

In tegenstelling tot het Calderon is er ook een dak om al het lawaai binnen te houden. Met Diego Simeone hebben de supporters van Atlético zelfs hun eigen dirigent. De 53-jarige oefenmeester herinnert iedereen die de club een warm hart toedraagt aan hun verantwoordelijkheid om zijn ploeg te motiveren en de tegenstander op vocale wijze te intimideren.

Atlético Madrid-trainer weet het thuispubliek te alle tijden op te jutten.

13. Toumba Stadion (PAOK Thessaloniki)

Luchtfoto's leken een kleine 4,5 jaar geleden een oorlogsgebied in Thessaloniki te tonen. In werkelijkheid ging het destijds om een ongekende vuurwerkshow om de eerste titel van PAOK in 34 jaar te vieren. De supporters van de Griekse ploeg behoren tot de meest fanatieke in het clubvoetbal, waardoor het geen verrassing mocht heten dat ze in 2019 groots uitpakten na deze lange titeldroogte. De fans van PAOK hebben een voorliefde voor pyro, zoals Bengaals vuur, Romeinse kaarsen en rookpotten. Vorig seizoen zorgden ze nog voor schokkende taferelen in Marseille, toen beide groepen ultra’s vuurwerk naar elkaar gooiden.

12. San Siro/Stadio Giuseppe Meazza (AC Milan en Internazionale)

AC Milan en Internazionale speelden in het verleden al geweldige stadsderby’s in hun iconische stadion, dat bekendstaat als een echte voetbaltempel. Het Stadio Giuseppe Meazza is oud en vies, maar draagt voor een goede reden de bijnaam la Scala del Calcio, een verwijzing naar het Teatro Alla Scala, het elegante operagebouw van de stad Milaan. De tifosi van Milan en Inter zijn enorm fanatiek en vooral tijdens de Derby della Madonnina altijd een klasse apart geweest.

11. De Kuip (Feyenoord)

De supporters van Feyenoord staan inmiddels bekend om hun geweldige sfeeracties. Zo werd enkele maanden geleden vlak voor de aftrap van de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0 winst) het grootste spandoek ooit in De Kuip ontrold. Het doek bedekte bijna alle tribunes van de eerste ring van het stadion. Zowel Feyenoord-spelers als tegenstanders omschrijven het spelen in De Kuip veelvuldig als ‘indrukwekkend’. Ruim 51.000 fans laten het stadion met name tijdens topduels ouderwets op zijn grondvesten trillen. Met Champions League-wedstrijden tegen Atlético Madrid, Celtic en Lazio in het vooruitzicht, kan men opnieuw schitterende beelden verwachten.

10. Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis noemde het stadion van de club ooit eens ‘een toilet’. En je zou kunnen begrijpen waarom. Het oude San Paolo, dat sindsdien is omgedoopt tot Stadio Diego Armando Maradona ter ere van de grootste speler ooit van i Partenopei, is een vreselijk verouderd arena, een afbrokkelend relikwie uit een vervlogen tijdperk. Maar zoals afgelopen seizoen tijdens de succesvolle titelrace is gebleken, is het een absoluut voorrecht om aanwezig te zijn bij thuisduels van Napoli als het stadion tot de nok toe gevuld is met de meest gepassioneerde supporters van Italië.

Stadio Diego Armando Maradona in extase tijdens het kampioensduel van Napoli.

9. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Sevilla is de stad met de meest fanatieke supporters van Spanje en hoewel de fans van Real Betis het er misschien niet mee eens zijn, vind je nergens in het land zo’n elektrische sfeer als in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Tijdens de Derby Sevillano en op Europes avonden zijn de supporters van Sevilla helemaal in hun element. Het is geen toeval dat elke keer dat los Rojiblancosde kwartfinale van de Europa League wisten te halen, ze vervolgens ook het toernooi wonnen.

Na het epische clublied wordt de ploeg regelmatig naar grotere hoogtes gestuwd door het lawaai van hun fans. Een mooi voorbeeld is de wedstrijd tegen Manchester United, afgelopen april. Sevilla verkeerde destijds in degradatienood en werd overklast op Old Trafford, waar het toch nog 2-2 werd, om the Red Devils een week later tijdens de return met 3-0 weg te blazen.

Sevilla won het afgelopen seizoen voor de zevende keer (!) de Europa League.

8. Stadio Olimpico (AS Roma)

Zeg wat je wilt over José Mourinho, maar de Portugese oefenmeester weet hoe hij supporters uitzinnig kan krijgen. Sinds de komst van the Special One naar Roma is het Stadio Olimpico weer een van de meest beladen speellocaties in het Europese voetbal geworden. Voor de supporters viel er tot twee jaar terug weinig te juichen, maar met Mourinho als grote architect werd de Conference League in 2022 ten koste van Feyenoord gewonnen. Het afgelopen seizoen haalde hij opnieuw een Europese finale met de Romeinen. Wanneer het clublied van i Giallorossi voor de aftrap klinkt, krijgen zelfs neutrale supporters koude rillingen in hun nek als 66.000 supporters eenstemmig ‘Roma!, Roma!, Roma!’ zingen.

Stadio Olimpico bruist mede door de komst van José Mourinho weer.

7. Stade Vélodrome (Marseille)

Er is in Frankrijk geen stadion te vinden dat meer intimiderend is dan het Stade Vélodrome. De iconische thuishaven van Olympique Marseille heeft capaciteit voor 67.000 supporters en is in de loop der jaren meerdere keren gerenoveerd. Marseille staat bekend om zijn fanatieke fans die elkaar tijdens de wedstrijden vanuit verschillende vakken toeroepen en antwoorden.

De sfeer in het stadion is nog beter wanneer de eeuwige rivaal Paris Saint-Germain op bezoek komt of wanneer l'OM Europese thuiswedstrijden speelt. De fans van Marseille zijn echter ook berucht. Zondag kwam het na een teleurstellend gelijkspel tegen Toulouse nog tot een confrontatie tussen de ultra’s en de spelers en staf.

Het Stade Vélodrome van Olympique Marseille.

6. Rajko Mitic Stadion (Rode Ster Belgrado)

Er was een tijd dat het Rajko Mitic Stadion - ook wel liefkozend het Marakana genoemd - een van de grootste stadions in het mondiale clubvoetbal was. Na talloze renovaties is de capaciteit echter gehalveerd tot 53.000 en Rode Ster Belgrado heeft niet langer de spelers of de financiële middelen om hoge ogen te gooien in de Champions League. De Servische topclub kan echter nog steeds bogen op een buitengewoon gepassioneerde achterban en als ze in groten getale komen opdagen, zoals altijd het geval is tijdens de Eeuwige Derby tegen de stadsrivalen van Partizan, zorgen ze voor een sfeer die even spannend als opwindend is.

Rode Ster Belgrado leunt op een fanatieke achterban.

5. Vodafone Park (Besiktas)

De fans van Besiktas zijn zo luidruchtig dat Timo Werner in 2017 als speler van RB Leipzig eens vroeg om gewisseld te worden tijdens een wedstrijd omdat hij duizelig werd van het lawaai. Zelfs het dragen van oordopjes hielp de aanvaller niet om het enorme geluid te blokkeren. Het stadion werd gebouwd in april 2016 en een maand later veroverde Besiktas er de Turkse Süper Lig-titel, die ze het seizoen daarop prolongeerden. Het stadion ligt pal naast de Bosporus en op een steenworp afstand van het grootste paleis van Turkije, het Dolmabahçepaleis. Het is moeilijk om een mooiere locatie voor een stadion te bedenken, of een meer luidruchtige. Vraag dat maar aan Werner.

De thuishaven van Besiktas biedt plaats aan zo'n 42.000 toeschouwers.

4. Anfield (Liverpool)

Chelsea in 2005 en 2007, Real Madrid in 2009, Borussia Dortmund in 2016 en Barcelona in 2019. Al deze topclubs hadden iets gemeen: een meer dan uitstekende uitgangspositie in Europees verband die op Anfield werd weggegeven. De comebacks van Liverpool zijn inmiddels legendarisch. John Terry noemde zijn ervaring in 2005 ‘een nachtmerrie’ en Thomas Tuchel beschreef wat er gebeurde met zijn Dortmund, dat met 1-3 voorstond in de tweede helft maar met 4-3 verloor, als ‘onlogisch’.

Barcelona liep misschien wel tegen de meest pijnlijke uitschakeling aan. De Catalanen wonnen het heenduel met 3-0 om vervolgens de return op Anfield met 4-0 te verliezen van een Liverpool dat zonder Mohamed Salah en Sadio Mané speelde. Het feit dat Liverpool zelfs maar een sprankje hoop had, spreekt boekdelen over de kracht van Anfield. Josep Guardiola, die in 2018 met Manchester City met 3-0 verloor in de kwartfinale van de Champions League verwoordde het misschien nog wel het best: “Je voelt je klein en de spelers van Liverpool lijken je compleet te overlopen. Als tegenstander is het vreselijk om op Anfield te spelen.”

De historische comebacks van Liverpool op Anfield, zoals in 2019 tegen Barcelona, zijn niet meer op één hand te tellen.

3. RAMS Park (Galatasaray)

"Welkom in de hel!" - voetbalsupporters uit een verder verleden zullen nooit het spandoek vergeten dat de spelers van Manchester United 'begroette' toen ze aankwamen in het Ali Sami Yen Stadion voor een Champions League-wedstrijd helemaal terug in 1993. En hoewel Galatasaray nu in het Nef Stadion speelt, heeft hun nieuwe thuishaven dezelfde intimiderende sfeer. De befaamde fanatieke supporters van de club vestigden zelfs een record in het Guinness World Record met het enorme geluidsniveau (131 decibel, om precies te zijn) tijdens een ontmoeting met Schalke 04 tien jaar geleden.

Sinds deze zomer heet de thuishaven van Galatasaray RAMS Park.

2. Celtic Park (Celtic)

Lionel Messi heeft ooit gezegd dat hij het geluk heeft gehad dat hij in enkele ongelooflijke stadions in Europa mocht spelen, maar dat er geen één te vergelijken is met Celtic Park. Andere legendes als Paolo Maldini en Xavi zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt in al hun jaren als voetballer, terwijl Zlatan Ibrahimovic onthulde dat de supporters van Celtic in het stadion ooit zo luidruchtig waren dat hij niet kon communiceren met zijn ploeggenoten.

Natuurlijk gaat het nog een tandje harder wanneer Celtic tegen de aartsrivaal Rangers speelt. De Old Firm wordt algemeen beschouwd als een van de grootste - en meest vijandige - derby's in het voetbal. Om te zeggen dat deze politiek beladen is, zou een groot understatement zijn, dus het is zeker geen wedstrijd voor bangeriken. Maar als het op sfeer aankomt, zijn er maar weinig voetbalwedstrijden aantrekkelijker.

Celtic Park is wereldwijd ongelooflijk populair bij voetbalfans.

1. Westfalenstadion (Borussia Dortmund)

Voormalig Borussia Dortmund-baas Jürgen Klopp zei ooit beroemd over het Signal Iduna Park: "Je komt het veld op en het stadion explodeert: Vanuit de duisternis, ga je naar het licht. Je kijkt naar links en het lijkt alsof daar 150.000 mensen staan die uit hun dak gaan.”

In werkelijkheid staan er 'slechts' 25.000 mensen op de zuidelijke tribune, maar het klinkt echt alsof het er zes keer zoveel zijn. Die Gelbe Wand, zoals het in 2005 bekend kwam te staan, is nog steeds een van de meest spectaculaire bezienswaardigheden in het hedendaagse voetbal, verantwoordelijk voor een aantal spectaculaire sfeeracties.

Die Gelbe Wand is een must-see voor elke fanatieke voetballiefhebber.