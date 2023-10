‘Een middenveld vormen met Frenkie de Jong? Dat zou mooi zijn’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 19:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:34

Tijjani Reijnders denkt dat hij bij het Nederlands elftal een een 'mooi' middenveld zou kunnen vormen met Frenkie de Jong, zo vertelt hij na afloop van de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (0-1). Ook laat de AC Milan-aanwinst weten met vertrouwen te spelen bij Oranje, wat hij te danken heeft aan de staf.

Kan Ronald Koeman nog om Reijnders heen, is de vraag die de middenvelder gesteld krijgt na het duel. "Ja, natuurlijk kan de bondscoach dat. Ik zal het elke wedstrijd weer moeten laten zien", luidde het antwoord.

Vooralsnog krijgt Reijnders veel vertrouwen vanuit de staf van Oranje en dat betaalt zich uit. "Daardoor kan ik vrijer voetballen. Ik kan doen wat ik moet doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De middenvelder maakt een stormachtige ontwikkeling mee bij zijn ploeg in Italië. "De wedstrijden bij Milan zijn van hogere intensiteit en dat helpt me hier bij Oranje. Maar ik moet morgenochtend wel even herstellen, hoor", grapt de voormalig AZ-speler.

Tijdens de afgelopen interlandperiodes was er veel te doen rondom de samenstelling van het Nederlandse middenveld. Vooral de vraag wie het beste naast FC Barcelona-sterkhouder De Jong kon spelen hield de gemoederen bezig. Reijnders lijkt een van de kandidaten.

"Met Frenkie samen? Dat zou een mooi middenveld zijn", denkt de geboren Zwollenaar. "We zullen zien wat de bondscoach doet. Het is nu aan mij om dit niveau vast te houden."

Reijnders maakte afgelopen zomer de overstap van AZ naar Milan. In de Serie A miste de creatieve middenvelder bijna geen enkele minuut en ook in de Champions League lijkt Reijnders een vaste kracht voor Milan.