Eén man overtuigde Bella-Kotchap om Engeland in te ruilen voor PSV

Zaterdag, 2 september 2023 om 19:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:55

Armel Bella-Kotchap is zeer tevreden met zijn huurtransfer naar PSV. De 21-jarige verdediger maakte op slag van het sluiten van de transfermarkt de overstap van Southampton en speelt tot aan het einde van het seizoen in het Philips Stadion. Het was een hectische Deadline Day, vertelt Bella-Kotchop via de officiële kanalen.

“Het was ontzettend hectisch”, blikt Bella-Kotchap terug op afgelopen vrijdag. “Er moest nog veel gebeuren, maar uiteindelijk ben ik blij dat het allemaal goed is gekomen. Ik wist dat het een drukke dag zou worden, dus ik wist dat ik goed voorbereid moest zijn op een vertrek. Ik krijg hier de kans om op het allerhoogste podium te spelen. Ik denk dat de speelstijl me goed past en ik had een goed gesprek met de trainer. Hij heeft me overtuigd.”

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart geeft eveneens aan zeer verheugd te zijn. “We maakten er geen geheim van dat we op zoek waren naar een extra optie voor de achterhoede. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij een speler met Premier League- én Bundesliga-ervaring. Hij kan de positie precies invullen zoals we dat graag zien. Hij is snel, fysiek sterk en ook nog eens goed aan de bal. Ik kijk er naar uit om hem in het elftal van Peter Bosz in actie te zien.”

Bella-Kotchap stond ook in de belangstelling van Bayern München. De rechtspoot wilde na de degradatie uit de Premier League weg bij Southampton. PSV heeft géén optie tot koop weten te bedingen. De tweevoudig Duits international werd een jaar geleden door de Engelsen voor tien miljoen euro overgenomen van VfL Bochum. Persoonlijk kende Bella-Kotchap een sterk jaar, maar Southampton degradeerde kansloos uit de Premier League. Zijn contract loopt door tot medio 2026.