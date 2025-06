Eén man neemt woord over van Michael Reiziger en spreekt Jong Oranje duidelijk toe

Nigel de Jong heeft zich gemeld bij de spelersgroep van Jong Oranje voor het gewonnen duel met Portugal. De directeur topvoetbal van de KNVB is erg betrokken bij de halvefinalist op het EK Onder 21 en hij nam het woord over van bondscoach Michael Reiziger.

Zaterdag bleek Jong Oranje met tien man nipt te sterk voor de leeftijdsgenoten van Portugal. Ondanks een vroege rode kaart wist de ploeg van Reiziger een 0-1 overwinning uit het vuur te slepen dankzij een doelpunt van Ernest Poku.

Ian Maatsen, die de assist leverde op Poku, laat in gesprek met De Telegraaf weten dat De Jong een belangrijke rol speelde voor het elftal. De bestuurder zou dicht bij de groep hebben gestaan voor de wedstrijd tegen Portugal.

“Nigel de Jong is gewoon heel belangrijk voor ons, voor het team. Hij is iemand die aanmoedigt en onderling met de jongens bespreekt dat we voor elkaar moeten blijven vechten”, vertelt Maatsen.

“Tijdens wandelingen praat hij met een aantal jongens. Dan geeft hij aan hoe we het moeten doen als team. Dat we eerst naar elkaar moeten kijken en elkaar scherp moeten houden en moeten corrigeren”, aldus Maatsen.

In gesprek met Ziggo Sport had De Jong zelf ook aangegeven dat hij de spelersgroep heeft gesproken. “De coach en de technische staf zijn leidend in het proces en zullen dat altijd blijven. Ik probeer alleen mee te kijken of er nog bepaalde details zijn, waardoor ze die een of twee procent extra hebben om kampioen te worden.”

“Je spreekt spelers daarop aan, je spreekt de technische staf daarop aan. Je probeert een oplossing te vinden. Ik heb ook de groep toegesproken. Dat gaat in goed overleg met de coach. Je moet ook een verlengstuk zijn van een coach”, aldus De Jong.