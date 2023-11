‘Een lot uit de loterij, Ajax betaalt dat voor de rechterschoen van Tahirovic’

Maandag, 13 november 2023 om 15:22 • Lars Capiau

Hans Kraay junior is zeer gecharmeerd van Gernot Trauner. Kraay junior verkoos de centrumverdediger van Feyenoord, samen met Quinten Timber, tot Mannen van het Weekend. "Hij is een lot uit de loterij", aldus de analist van ESPN.

"Ik heb genoten van Trauner", steekt Kraay junior de loftrompet. "We hebben het heel vaak over ritme. Trauner spot met alles wat met ritme te maken heeft."

Trauner lag door een slepende blessure langer dan verwacht uit de roulatie bij Feyenoord. Het was er niet aan af te zien, vindt de analist. "Deze man is zo ongelooflijk stabiel. Het maakt niet uit of hij er tien of twintig weken uit is geweest."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kraay junior is naast het verdedigende vermogen van de Oostenrijker onder indruk van zijn voetballende kwaliteiten. ""Elke bal van Trauner is op het goede been ingespeeld. Hij speelt een back of middenvelder altijd zo in, dat de speler gelijk door kan."

"Hij geeft hem altijd aan de goede kleur, verliest nooit een kopduel en staat altijd goed opgesteld", vervolgt Kraay junior zijn lofzang, die nog steeds het geringe prijskaartje van Trauner niet kan geloven.

"Voor 1 miljoen euro hebben ze hem opgehaald, dat betaalt Ajax voor de rechterschoen van Benjamin Tahirovic. Ik hou van Gernot Trauner, hij is een lot uit de loterij voor Feyenoord", besluit Kraay junior.

Over Tahirovic was Kraay junior overigens minder te spreken. De middenvelder leek matchwinner te worden bij Ajax in het duel met Almere City (2-2), maar veroorzaakte in de blessuretijd een strafschop.

"Dit is een van de domste penalty’s die ik een topclub tegen heb zien krijgen de laatste jaren", stelt de analyticus. Het is zó oliedom. Elke trainer wordt krankjorum als zijn speler zo’n pingel weggeeft. In welke minuut dan ook, maar het is ook nog eens in de blessuretijd. Wat denkt hij, wat wil hij en wat doet hij?"