Eén lichtpuntje op donkere avond PSV: ‘Zijn transferwaarde steeg met de minuut’

Donderdag, 21 september 2023 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:52

Voor PSV is de terugkeer in de Champions League uitgelopen op een grote teleurstelling. De ploeg van trainer Peter Bosz had op bezoek bij Arsenal niks te vertellen en ging met 4-0 onderuit. Daarmee kwam meteen een einde aan de ongeslagen reeks van de Eindhovenaren. De Nederlandse ochtendbladen zagen dat PSV geen moment aanspraak maakte op een resultaat.

De Telegraaf gebruikt termen als 'harde les' en 'koude douche'. "Er was weinig overtuiging in de eindpass en afronding. Maar het echt grote probleem was het spel zonder bal. PSV stond niet compact genoeg om druk op Arsenal te krijgen en in de duels te komen. De PSV’ers waren daardoor steeds een stapje te laat, waardoor Arsenal heerlijk kon voetballen. Dit was nu typisch zo’n wedstrijd waarin het gemis van Ibrahim Sangaré zich deed voelen. De grote vriendelijke reus met de uitschuifbenen kon de toon zetten door op power zijn duels te winnen en naar voren te denderen."

Volgens het dagblad is er snel werk aan de winkel voor PSV. "Bosz heeft erg de nadruk gelegd op het voetballende gedeelte en daarin ontegenzeggelijk grote vooruitgang geboekt met de ploeg uit Eindhoven, maar hij zal zijn ploeg defensief beter moeten zien te wapenen tegen het geweld van de tegenstanders uit grote voetballanden. Anders wordt de terugkeer na vier jaar in de Champions League een pijnlijke exercitie voor PSV. Er was zo uitgekeken naar de terugkeer op het allerhoogste podium, maar het werd in Londen een keiharde ontnuchtering."

Rik Elfrink stelt in het Eindhovens Dagblad dat PSV is 'overlopen'. "Dromen van de knock-outfase kan nog steeds, maar dan moet het snel beter. Arsenal overklaste de Eindhovenaren even in alle opzichten en liet de formatie van Peter Bosz eruit zien als kleinduimpje in de Champions League. PSV verdedigde soms op een niveau waar in de Premier League hardop om gelachen wordt. Zo veel ruimte gaven bijvoorbeeld de backs af en toe weg, zo slap was het soms in de duels en zo knullig werd een enkele keer ingestapt."

Ontgroend

Ook Elfrink is van mening dat Sangaré nodig wordt gemist. "PSV moet aan de bal een hogere versnelling vinden, intelligenter druk zetten en fysiek meer brengen om de Ivoriaan op dit podium te doen vergeten. Bosz was de afgelopen maanden verrast door de snelle ontwikkeling van zijn ploeg, maar PSV heeft nu ondervonden dat op die snelheid ook een begrenzer blijkt te zitten. Zijn team werd door een toptegenstander in Europa volledig overklast en heeft de eerste fikse tegenslag van dit seizoen te pakken. PSV werd ontgroend door de op papier beste ploeg in de poule."

Trouw zag een 'naïef' PSV. "Arsenal speelde de ploeg uit Eindhoven bij vlagen ondersteboven. Op passzuiverheid, scherpte, tactische organisatie, efficiëntie maar toch vooral op snelheid en baltempo werd het voor PSV een avondje bijscholing in internationaal topvoetbal. Dat de kloof tussen de top van Nederland en die van Engeland zo gapend groot is, was toch een pijnlijke vaststelling aan het einde van een regenachtige avond in Noord-Londen."

Volgens de Volkskrant mag PSV vooral blij zijn dat het 'slechts' bij 4-0 is gebleven. "Wat er voor de ogen van Benítez afspeelde, was wonderschoon. De slimme passjes van Martin Ødegaard, de dribbels van Bukayo Saka, de bewegingen van Leandro Trossard. Hoe breed de sterkte van Arsenal is, en het gat tussen Eredivisie en Premier League, bleek uit het feit dat Trossard normaal gesproken een reserve-linksbuiten is achter Gabriel Martinelli." Toch zag de ochtendkrant ook één lichtpuntje. "Vrijwel al het gevaar dat PSV wist te stichten, kwam via Lang, wiens transferwaarde met de minuut steeg."