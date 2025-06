Eén geduchte tegenstander duikt op in loting Europese voorronde AZ en FC Utrecht

AZ en FC Utrecht hebben meer duidelijkheid gekregen over de weg naar de poulefase van de Conference League en Europa League. De UEFA heeft woensdag op het hoofdkantoor in Nyon namelijk de loting voltrokken voor de voorronde van de Europese toernooien.

De Alkmaarders veroverden als winnaar van de play-offs om Europees voetbal een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. AZ kan als geplaatst team alleen worden gekoppeld aan een ongeplaatste tegenstander voor de voorronde van eind juli.

AZ kan de volgende clubs treffen in de tweede voorronde van het derde Europese toernooi: HB Tórshavn (Faeröer), de winnaar van het duel tussen FK Kauno Zalgiris (Litouwen) en Penybont FC (Wales), de winnaar van het duel tussen FK Zeljeznicar (Bosnië-Herzegovina) en FC Koper (Slovenië), de verliezer van het duel tussen Shakhtar Donetsk (Oekraïne) en Ilves Tampere (Finland) of de verliezer van het duel tussen FC Sheriff (Moldavië) en FC Prishtina (Kosovo).

De ploeg van Maarten Martens ontloopt in eerste instantie de geplaatste teams: Brøndby IF (Denemarken), Viking FK (Noorwegen), de winnaar van het duel tussen Valur Reykjavík (IJsland) en Flora Tallinn (Estland) en de winnaar van het duel tussen Larne FC (Noord-Ierland) en FK Auda (Letland).

De tweede voorronde is op 24 en 31 juli, met de loting voor de derde voorronde op 21 juli. In totaal moet AZ drie voorrondes zien door te komen om de groepsfase van de Conference League te bereiken.

FC Utrecht

FC Utrecht bereikte als nummer vier de tweede voorronde van de Europa League. De UEFA merkt het team van Ron Jans aan als een ongeplaatst elftal, waardoor de subtopper sowieso met een geplaatste opponent te maken krijgt.

De Domstedelingen krijgen in voorronde twee met één van deze ploegen te maken, zo wijst de voorloting uit: FC Midtjylland (Denemarken), Anderlecht (België), de winnaar van het duel tussen Shakhtar Donetsk (Oekraïne) en Ilves Tampere (Finland) of de winnaar van het duel tussen FC Sheriff (Moldavië) en FC Prishtina (Kosovo). De definitieve loting is woensdag om 13:00.

FC Utrecht komt de ongeplaatste teams niet tegen: Besiktas (Turkije), Hibernian (Schotland) en de winnaar van het duel tussen Spartak Trnava (Slowakije) en BK Häcken (Zweden). De tweede voorronde vindt plaats op 24 en 31 juli, met de loting voor de derde voorronde op 21 juli.

De formatie van Jans moet net als AZ drie voorrondes overleven om de groepsfase van de Europa League te bereiken, die eind september van start gaat. Mocht FC Utrecht in één van de voorrondes worden uitgeschakeld, dan volgt een nieuwe kans in de daaropvolgende ronde in de Conference League.