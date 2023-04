Eén ex-Ajacied bij Bayern is het helemaal zat: ‘Ik ben niet eens derde keus’

Donderdag, 20 april 2023 om 08:50 • Tom Rofekamp

Noussair Mazraoui is geenszins tevreden over de hoeveelheid speeltijd die hij krijgt bij Bayern München. De 25-jarige back kwam terug van het WK met een blessure en wordt sinds hij fit is maar mondjesmaat gebruikt door zijn trainers. Onder Thomas Tuchel kwam hij zelfs nog maar éen minuut in actie. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld", zegt Mazraoui mede daarom na afloop van Bayern München - Manchester City (1-1).

Het gelijkspel in de Allianz Arena was door de 3-0 in Engeland niet genoeg voor Bayern om naar de laatste vier in de Champions League door te stomen. Mazraoui bekeek beide duels negentig minuten lang vanaf de bank en steekt zijn teleurstelling daarover niet onder stoelen of banken. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ook over mijn eigen situatie. Ik was basisspeler voor het WK. Nu ben ik topfit en krijg ik niet eens speeltijd meer. Ik ben niet eens tweede of derde keus", aldus de voormalig Ajacied tegenover Abendzeitung.

Sinds Tuchel het stokje van de ontslagen Julian Nagelsmann overnam, kreeg Mazraoui nog maar één minuut speeltijd. Dat noemt de Marokkaans international 'niet goed'. "Het is nog te vroeg om over mijn perspectief te spreken hier. Alleen kan ik nu wel zeggen dat dat nu gewoon niet goed is," Mazraoui had voor het WK net een basisplek veroverd bij Bayern. Als rechtsback dreef hij Benjamin Pavard naar ofwel het centrum van de verdediging of de bank, maar nu krijgt de Fransman weer het vertrouwen.

Mazraoui zit zo in hetzelfde schuitje als Ryan Gravenberch en Daley Blind, die dit seizoen ook al de overstap vanuit Amsterdam maakten en op het tweede plan belandden bij Bayern Van het groepje ex-Ajacieden is alleen Matthijs de Ligt zeker van zijnpblek. Gravenberch zou volgens De Telegraaf al in gesprek zijn met Liverpool over een transfer, terwijl nu ook een overstap van Mazraoui niet uitgesloten lijkt. Blind loopt sowieso uit zijn contract na dit seizoen en lijkt geen aanspraak te maken op een verlenging.