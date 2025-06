Eén ding valt Nederlands elftal-fans gelijk op bij eerste interland in 42 jaar tijd in de Euroborg

Voor het eerst in 42 jaar tijd speelt het Nederlands elftal weer een interland in Groningen, waar Malta de tegenstander is. Fans van Oranje merken gelijk op dat de sfeer beduidend anders is in het Noorden.

Volgens de kijkers heerst er namelijk geen opperbeste sfeer in de Euroborg. "Zo stil is de Euroborg nooit, klinkt net als een oefenwedstrijd met 500 man op de tribune", schrijft een fan op X.

"Wat een armoede, Nederland in de Euroborg. Laat dit eenmalig zijn", hoopt een ander. "Snap wel dat er nooit wedstrijden van NL in de Euroborg worden gespeeld; wat een dooie sfeer", voegt een ander toe.

"Wat een theaterpubliek in de Euroborg", luidt de volgende. "Is het verboden om aan te moedigen of zo?"

42 jaar geleden, in 1983, speelde Oranje voor het laatst in een Gronings onderkomen, toen het Oosterparkstadion. De Euroborg is zo het 233ste stadion waar het Nederlands elftal een wedstrijd afwerkt.

In De Kuip (Rotterdam, 133 keer) speelde het Nederlands elftal het vaakst en de Johan Cruijff ArenA (85 keer) is daarna het meest gebruikte onderkomen. Het Olympisch Stadion (77 interlands) maakt de topdrie compleet.