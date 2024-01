‘Edwin van der Sar kreeg tijdens de onderhandelingen een dildo cadeau!’

Rob Jansen heeft in de KieftJansenEgmondGijp-podcast een boekje opengedaan over zijn ontmoeting met Mohamed Al-Fayed. De zaakwaarnemer behartigde de belangen van Edwin van der Sar toen de doelman de overstap maakte van Juventus naar Fulham en kreeg in die hoedanigheid te maken met de Egyptische miljardair en zakenman, die destijds aan het roer stond bij de Londense club.

Van der Sar verhuisde in zomerse transferwindow van 2001 van Turijn naar Londen. "Edwin ging op het laatste moment van de transferwindow van Juventus naar Fulham. We hadden gesprekken bij warenhuis Harrods, waar Al-Fayed eigenaar van was”, begint Jansen zijn verhaal.

Het Britse warenhuis maakte veel indruk op Jansen. “We gingen met een speciale lift naar de bovenste verdieping. Allemaal prachtige kantoren en butlers, je wist niet wat je zag”, herinnert de zaakwaarnemer zich de dag in 2001.

De zaakwaarnemer van onder meer John Heitinga heeft tevens een mooie anekdote over AC Milan-legende Franco Baresi “Baresi was toen nog technisch directeur van Fulham. Hij werkte daar pas net. Iemand van onze delegatie vroeg aan hem: 'Heeft u zelf ook gevoetbald? Waarop hij heel lief in gebrekkig Engels antwoordde dat hij bij AC Milan had gezeten.”

“We zaten aan een grote tafel met de delegaties van Juventus en Fulham. De stoel aan de kop was niet bezet”, gaat Jansen verder. “Op een gegeven moment komt Al-Fayed binnen en vraagt: ‘Wie van jullie is die keeper?’”

“Dus ik wees naar Edwin en Al-Fayed vroeg aan hem: ‘Ben jij goed?’ De advocaten van Fulham riepen meteen dat hij een van de beste keepers van de wereld was, waarop Al-Fayed vroeg: ‘Wat kom je hier doen dan?’”

Jansen kon de grappen van El-Fayed wel waarderen. “Die man had een vreselijke humor, later zei hij dat hij heus wel wist wie Van der Sar was”, vertelt Jansen. “Hij vroeg later aan Edwin: ‘Ben je getrouwd?’ Waarop Edwin ontkennend reageerde. Al-Fayed zei vervolgens: ‘Oh, homoseksueel?’”

“Al-Fayed liet ons vervolgens met rust, maar hij had nog wel een cadeautje meegebracht voor Edwin. Hij had een doosje bij zich en legde dat neer bij Edwin. Edwin maakte het open, zat er een dildo in!”

"Edwin zei: ‘Dat is een dildo.’ Al-Fayed reageerde nog: ‘Ja, dat klopt. Fijne middag. Ik zie jullie zo en dan doen we een rondleiding door Harrods.'”

