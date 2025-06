Edwin van der Sar geeft oude club opvallend advies: ‘Haal Antony terug’

Edwin van der Sar vindt dat Manchester United Antony een nieuwe kans moet geven, zo vertelt hij in gesprek met The Sun. De oud-doelman is onder de indruk van de huurperiode van de Braziliaan bij Real Betis.

Antony kwam in de zomer van 2022 voor een astronomisch bedrag van 95 miljoen euro naar Manchester United om opnieuw samen te werken met Erik ten Hag. Hoewel hij bij zijn Premier League-debuut tegen Arsenal nog wist te scoren, rechtvaardigen acht doelpunten en drie assists in 44 wedstrijden de torenhoge transfersom allerminst.

De linkspoot kende daarnaast een turbelente periode buiten het voetbal en werd deze winter verhuurd aan Real Betis. In Spanje bloeide Antony volledig op en groeide hij uit tot publiekslieveling.

De verliezend finalist van de Conference League wil Antony dan ook graag definitief overnemen, maar als het aan Van der Sar ligt blijft de vleugelspeler gewoon in Engeland. "Alejandro Garnacho gaat misschien weg, maar ik zou zeggen: haal Antony terug", aldus de legendarische doelman.

Van der Sar ziet de toekomst van Manchester United met vertrouwen tegemoet. “Gelukkig ben ik niet meer in een positie om een club voor te schrijven welke spelers gehaald moeten worden, maar ze zijn op de goede weg door een meer ervaren aanvaller te strikken. En misschien is een tweede op komst", doelt de voormalig doelman op Matheus Cunha en Bryan Mbeumo.

"De winteraanwinsten zijn ook goed (Patrick Dorgu en Ayden Heaven, red.), dus als ze vertrouwen geven aan de manager komt het wel goed”, stelt de voormalig keeper.

Naast Real Betis zou ook Bayer Leverkusen geïnteresseerd zijn in de diensten van Antony. De interesse van de werkgever van Ten Hag is opvallend, aangezien zijn zaakwaarnemer eerder in het boek Liverpool en de Nederlanders van Bart Nolles liet weten dat de Nederlander tegen de komst van Antony was bij Manchester United.