Edson Álvarez voedt transfergeruchten met gedeelde post op Instagram

Maandag, 22 mei 2023 om 07:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:11

Edson Álvarez lijkt bezig aan zijn laatste weken als Ajacied. De Mexicaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van Borussia Dortmund en hoopt komende zomer een toptransfer te kunnen maken. Dit laat hij nogmaals merken met een repost op Instagram. De 25-jarige centrumverdediger annex verdedigende middenvelder deelde zondag na de zege van Ajax op FC Utrecht (3-1) een bericht op Instagram van het account Somosinvictos via zijn Stories.

“Als alles gaat zoals verwacht (het is zeer waarschijnlijk dat hij deze zomer een transfer naar een grote club in een Europese topcompetitie maakt), speelde Edson Álvarez zijn laatste wedstrijd als Ajacied in de Johan Cruijff ArenA. El Machín wist het en om erbij stil te staan, speelde hij een geweldige wedstrijd (iets dat dit seizoen niet verrassend is).”, schrijft het account als onderschrift bij de post. Er worden daarnaast zowel verdedigende als aanvallende statistieken aangehaald waarin Álvarez zich tegen Utrecht wist te onderscheiden.

Het bericht van Somosinvictos dat door Álvarez werd gedeeld.

“Het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heeft hij verdiend”, zo sluit Somosinvictos het bericht op Instagram af. Jose Luis Verduzco, een van de zakelijke begeleiders van Álvarez, voorzag de post met een like, terwijl de Mexicaan zelf het bericht deelde via zijn Stories. Mike Verweij meldde vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf dat Dortmund momenteel op poleposition ligt om Álvarez komende zomer in te lijven.

Bayern München leek ook in de markt voor Álvarez, echter meldde Sky Sport Deutschland hierna dat Der Rekordmeister de interesse in de Ajacied heeft laten varen. Volgens journalist Florian Plettenberg van het Duitse medium heeft Bayern andere plannen voor op het centrale middenveld. “Maar topclubs uit Engeland doen ook nog altijd mee”, voegde Plettenberg toe. De journalist verwacht dat er een prijskaartje van maximaal vijftig miljoen euro aan Álvarez zal hangen. Afgelopen winter kon Ajax nog 63 miljoen euro voor hem krijgen van Chelsea. Daar ging de leiding van Ajax niet mee akkoord.

Álvarez, die nog tot medio 2025 vastligt in Amsterdam, werd in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro door Ajax overgenomen van het Mexicaanse América. Sindsdien staat de teller op 146 wedstrijden in alle competities, waarin hij 13 keer wist te scoren en 6 keer als aangever fungeerde. Bij Dortmund zou Álvarez kunnen worden herenigd met Sébastien Haller.